Miks kümnevõistlus Eesti sportlastele ja publikule meeldib?

Kallas tuli 2004. aastal Eesti meistriks meeste seitsmevõistluses, saavutas 2006. aastal Euroopa meistrivõistlustel kümnevõistluses 17. koha ning kogus karjääri parimas võistluses 7972 punkti. Kuigi ta lõpetas sportlaskarjääri pea 15 aastat tagasi, ei ole huvi armastatud ala vastu kuhugi kadunud.

"Kui aus olla, siis üsna sagedasti mõtlen oma sportlaskarjäärile. Kümnevõistlus on pärast minu viimast võistlust kogu aeg pildis olnud ja paratamatult tulevad enda võistlused meelde. Näiteks Budapesti MM-il olid Janeki esimese nelja ala tulemused identsed minu esimese nelja ala rekorditega. Muidugi pärast seda läks Janek oma teed, aga ikka vaatasin ja analüüsisin, et miks tema suudab minust 500 punkti rohkem koguda," rääkis Kallas Vikerraadiole.

"Mulle näiteks Janeki puhul meeldib tema positiivsus," lisas Kallas. "Mäletan kui omal ajal kümnevõistlusega tegelesin, siis ei suutnud me positiivset õhkkonda luua nii nagu tema suudab. Kui 100 meetri jooksus loodetud tulemust ei tulnud, siis kandus halb tuju üle kaugushüppesse. Aga Janeki ja ka paljude teiste Eesti tippude puhul mulle meeldib, et nad on ülimalt positiivsed. Tuli, mis tuli, võtan järgmise ala ette ja liigun edasi."

Madis Kallas võistlustel Autor/allikas: Siim Semiskar/ERR SPORT

Janek Õiglane püstitas Budapesti MM-il 8524 punktiga uue isikliku rekordi, täitis Pariisi olümpiamängude normi ja lõpetas kolmandat korda oma karjääris MM-il esikuuikus. Sellele vaatamata ütles Õiglane pärast võistlust, et ta ei kuulu kõige andekamate kümnevõistlejate sekka.

"Olen omajagu kümnevõistlusi näinud ja tean, et mul jääb füüsilistest võimetest puudu. Aga andekusele saab ka teistmoodi läheneda. Mul on hea oskus alasid kõige olulisem hetkel kokku panna. Kindlasti minu tehniline tunnetus on samuti heal tasemel. Kui mulle oleks rohkem antud, siis ma võib-olla oleksin trennis ja võistlustel laisem ja võtaksin mõnes mõttes kergemini," selgitas Õiglane.

Õiglane meenutas, et mitmevõistluse suunas andsid talle olulise tõuke Tallinnas toimunud kõrgetasemelised Superliiga ja Reval Cupi võistlused, kus teiste seas osalesid olümpiavõitjad Erki Nool, Roman Šeberle ja Bryan Clay. "Mul on need võistlused väga eredalt meeles, kuna sain kahel korral neid oma silmaga vaatamas käia. Võistlusi vaadates mõtlesin, et kunagi võiksin sama kõva mees olla kui nemad."

Mitmevõistlus Reval Hotels Cup 2001. aastal. Autor/allikas: Toomas Tuul/ERR arhiiv

Kuidas siis seletada eestlaste suurt huvi kümnevõistluse vastu? "Üks asi on kindlasti see, et meie kehalised eeldused ei ole ühegi ala jaoks nii ideaalsed, et oleksime suurepärased sprinterid või pikamaajooksjad," pakkus Kallas esimesena välja. "Teine suur põhjus on traditsioonid. Eestlased on kümnevõistluses alati tipus olnud. Kui traditsioonid on all, siis tuleb järelkasv. Meil on igal kümnendil olnud tipud, kes hoiavad seda ala au sees ja panevad sellest rääkima."

"Kolmandana tooksin välja loomuse," jätkas Kallas. "Kümnevõistluses peab olema kannatust, rahulik meel, ei saa kärts-mürts teha. Peab kaks pikka päeva vastu pidama, et kümme teravat hetke anda. See sobib eestlastele. Meil on ühte sähvatust oluliselt keerulisem teha."

"Kodune konkurents on kõige tähtsam," lisas Õiglane. "See on üks põhjus, miks meil Budapestis nii hästi läks. Suutsime teineteist innustada ja endast kõik välja pigistada. Kui meil kodus korralikku taset ei oleks ja ainult üks mees MM-ile pääseks, siis oleks raskem kõrgemale püüelda. Tugev konkurents aitab kõvasti kaasa."

Karel Tilga, Johannes Erm ja Janek Õiglane Budapesti MM-il Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Pariisi olümpiamängud algavad veidi vähem kui aasta pärast. Õiglane jätkab tööd välja kujunenud rütmis. "Olen juba viiel MM-il käinud, aga olümpiamängudel veel mitte. See teadmine kannustas mind enne 1500 m jooksu, sest olümpiamängud on ikkagi järgmine tase ja ma olen pikalt tahtnud olümpiale saada. Kerge külmavärin jookseb üle ihu kui sellele mõtlen," ütles Õiglane.

"Septembri lõpus lähen tagasi USA-sse. Praegu tegutsen Georgia ülikoolis vabatahtliku treenerina. Oktoobris hakkan ennast liigutama. Üldiselt läheb kõik samamoodi edasi nagu kahel viimasel aastal. Usun, et see on õige rada, mida järgida," lisas Õiglane.