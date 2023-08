Taaramäe Vueltast: tiimikaaslased juba küsisid, kas lähen kokkuvõtte peale sõitma

Tänavune Vuelta algab Barcelonas 14,6 kilomeetri pikkuse võistkondliku eraldistardiga. "Sellega ei harju kunagi ära. Olen 16 aastat profina sõitnud ja neid võistkondlikke eraldistarte on karjääri jooksul kuskil 15-16 olnud. Seda pole palju. Jalgratturid elavad erinevates riikides ja käivad omaette laagrites, et me väga palju velotuuride vahel kokku ei puutu ega saa seda võistkondlikku sõitmist harjutada," selgitas Taaramäe avaetapi omapära.

"Selles mõttes on lihtne, et 15 kilomeetrit tähendab 15-minutilist pingutust. Tuleb kainet meelt säilitada, midagi keerulist ei ole. Kui tiim jõuab esikümne piirimaile, siis see on hea tulemus," lisas oma 19. suurtuuril osalev eestlane.

Rein Taaramäe võitis 2021. aastal ühe etapi ja kandis kaks päeva punast liidrisärki Autor/allikas: Intermarché-Circus-Wanty/Twitter

Paar päeva tagasi pääses Taaramäe ehmatusega, kui tegi õnnetul kombel jalale liiga. "Paar kraadi veel ja praegu oleksin karkudel. Algul hüppeliiges paistetas, aga kohe tundsin ära, et paari päevaga läheb mööda. Jalg veidi valutab, kuid see ei tohiks pedaalimist ega vormi mõjutada."

Vueltaks on ta valmistunud vana kooli metoodikat järgides. "Palju treeningtunde ja kilomeetreid, niimoodi mitu kuud järjest. Samas olen värskem ja tunnen, et keha on vormis. Viimased võistlused on ka seda näidanud. Natukene ebaõnne on olnud, aga muidu kõik märgid viitavad sellele, et olen valmis," lausus Taaramäe.

Intermarche-Circus-Wanty on Vueltaks koosseisu kaasanud mitmeid kogenuid rattureid ja tugeva sprinteri, kuid üldarvestuses kõrgete kohtade eest võitlejat neil ei ole. Läinud aastal Vuelta kokkuvõttes 11. koha saavutanud Louis Meintjes jääb seekordsest mõõduvõtust eemale.

Louis Meintjes Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

"Louis oleks meie kindel esinumber olnud, aga ta jäi vahetult enne Vueltat haigeks. Paar tundi tagasi sain teada, et Gerben Thijssen jäi haigeks ning ka tema ei saa startida. Uus mees juba lendab Saksamaa velotuurilt siia," avaldas Taaramäe. "Meie võistkonnas on pigem üksiküritajad, kellel on igal etapil luba suruda ja jooksikute sekka pääseda. Kui minul see õnnestub, siis see on täistabamus."

"Kui mul peaks väga õnnelikult minema ja olen pärast esimest nädalat esikümnes, siis võin kokkuvõtte peale sõita. Eelmisel aastal oli mul mägedes väga hea minek. Aga raske on midagi ennustada. Peab väga palju õnne olema ja loomulikult vorm hea. Võib-olla sel aastal on minu aasta, sest tiimikaaslased juba küsisid, kas lähen kokkuvõtte peale sõitma. Ilmselt mitte, aga kunagi ei tea," lisas Taaramäe.

Maailma eliidist jäävad eemale vaid üksikud mehed. Stardinimekirjast leiab mulluse üldvõitja Remco Evenepoeli, kahekordse Prantsusmaa velotuuri üldvõitja Jonas Vingegaardi ja kolmekordse Vuelta üldvõitja Primož Roglici. Võõrustajamaa suurimad lootused on Enric Masi ja Juan Ayuso õlgadel.

"Hooaja lõpp paistab ja paljudel pole midagi kaotada. Näiteks Vingegaard võib siin etapi võita või hoopis Roglicit aidata, ega tal vahet pole. Iga asi, mis ta siin teeb, on boonuseks. Tippude seas on kindlasti konkurents väga tihe, aga üldine tase on samasugune," märkis Taaramäe.

Velotuuri esimesel nädalal võib määravaks saada kuum ilm. "Olukorra tõsidusest annab aimu see, et Hispaania tervishoiuministeerium on inimestele selged suunised andnud, et päeval õue mitte minna ega sporti teha. Üleeile oli üle 40 soojakraadi, kui pulsi üles lõi, siis oli ikka päris raske. Ja eile tuikusin pärast viie ja poole tunni pikkust treeningut. Olin kuumast sõge ja kuus kilogrammi kergem."

Vuelta algab 26. augustil Barcelonas ja lõpeb 17. septembril Madridis. Ratturid läbivad 21 etapiga 3154 kilomeetrit.