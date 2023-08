Kuldse Hispaania MM-skandaali sekkus ka peaminister

Hispaania jalgpallinaiskond alistas pühapäevases MM-finaalis Olga Carmona väravast 1:0 Inglismaa ning krooniti esmakordselt maailmameistriks. Auhinnatseremoonial jäi maailma meediale negatiivselt silma alaliidu president Luis Rubiales, kes suudles medaleid vastu võtnud naiskonna liikmeid familiaarselt põsele ning koondise ühe tähtmängija Jenni Hermoso puhul ka suule.

Hiljem riietusruumis tehtud Instagrami videotest ja otseülekannetest oli kuulda, kuidas Hermoso ütles naiskonnakaaslastele, et intsident ei meeldinud talle; pärast sõnas ta COPE raadioprogrammis, et see juhtus ülesköetud emotsioonide tõttu ning seda ei tohiks üle tähtsustada.

Hispaania meedias tekitas intsident palju negatiivset vastukaja, suuresti ka seetõttu, et Hispaania koondislased on aastaid nii alaliitu - sealhulgas Rubialest - kui eelmist treeneritetiimi süüdistanud ebasobivas käitumises ja ka praegune peatreener Jorge Vilda ei ole neile pikalt meelepärane olnud.

Rubiales ise kutsus kriitikuid esmalt "idiootideks", aga vabandas hiljem. "Eksisin ja pean sellest aru saama. See juhtus ülevas meeleolus ja spontaanselt ning mitte pahatahtlikult. Nägin seda naturaalse, normaalsena, aga väljaspool mulli on see pööratud tormiks ja kui on inimesi, keda see solvas, palun vabandust," sõnas Rubiales.

Mitmed poliitikud on öelnud, et Rubialese käitumine alaliidu vastutava isikuna oli lubamatu ning ta peaks tagasi astuma. Teisipäeval kommenteeris suudlust ka Hispaania peaminister Pedro Sanchez. "Oleme tema vabandust näinud ja sellest ei piisa. Ta peaks olema palju selgem ja veenvam ning tegema edasisi jõupingutusi, kinnitamaks, et selline käitumine ei ole vastuvõetav," sõnas Sanchez pressikonverentsil.