Hispaania jalgpalliliit süüdistas koondislasi valetamises

Hispaania jalgpalliliit teatas reedel vastuseks koondislaste ühisavaldusele, et on jätkuvalt veendunud alaliidu presidendi Luis Rubialese süütuses. Alaliit väitis, et tõestab Rubialese süütust ning algatab "valesid levitanud" mängijate suhtes menetluse.

46-aastane Rubiales suudles MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial mitmeid Hispaania koondise liikmeid põsele ning koondise ühe tähtmängija Jenni Hermoso puhul ka suule.

Hiljem riietusruumis tehtud Instagrami videotest ja otseülekannetest oli kuulda, kuidas Hermoso ütles naiskonnakaaslastele, et intsident ei meeldinud talle; pärast sõnas ta COPE raadioprogrammis, et see juhtus ülesköetud emotsioonide tõttu ning seda ei tohiks üle tähtsustada. Rubiales kutsus kriitikuid esmalt "idiootideks", aga vabandas hiljem.

Reedel toimunud alaliidu erakorralisel kohtumisel teatas alaliidu president, et ei kavatse vaatamata Hispaania koondislaste, peaministri Pedro Sancheze ja rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) survele ametist lahkuda.

Hispaania koondislased teatasid mängijate ühingu Futpro vahendusel seejärel ühisavalduses, et ei mängi ühtegi koondisemängu enne, kui alaliidu president Luis Rubiales on ametist maha võetud. Hermoso rõhutas avalduses, et ta ei andnud suudluseks nõusolekut.

Hispaania jalgpalliliit (RFEF) vastas avaldusele ning ütles, et veenev tõestus Rubialese vastu puudub. "Võttes arvesse Futpro ühingu pressiteate tõsidust, algatavad RFEF ja hr president vastava menetluse," sõnas alaliit. "RFEF ja hr president eitavad kõiki valesid, mida mängija või keegi tema eest levitab. Arvamustele vastandatakse faktid ning valed lükatakse kohtus ümber."

Alaliit lisas, et mängijad on kohustatud koondist esindama. Hispaania naiste koondise järgmine kohtumine leiab aset 22. septembril, kui Rahvuste liiga raames sõidetakse külla Rootsile.

Naiste aktsiooniga liitus meeste rahvuskoondislane Borja Iglesias, kes lubas samuti enda koondisekarjääri pausile panna. Enda rahulolematusest on ühismeedia vahendusel märku andnud ka Hector Bellerin, David De Gea ning Iker Casillas.