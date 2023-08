Hispaania pälvis pingelise finaalmängu järel koondise esimese MM-tiitli

Hispaania naiste jalgpallikoondis alistas Austraalias ja Uus-Meremaal toimunud maailmameistrivõistluste finaalmängus Inglismaa naiskonna 1:0, et pälvida koondise ajaloo esimene MM-tiitel.

Hispaania alustas mängu hea hooga ning jõudis 17. minutil väravale lähedale, kui sai kahel korral vastase karistusalas löögile, kuid ei suutnud realiseerida.

Hispaanlannad jätkasid survega ja kohtumise 29. minutil pääses poolfinaalis võiduvärava löönud Olga Carmona Garcia vasakult äärelt jooksma ning Real Madridi ründaja viis vasaku jalaga Hispaania 1:0 juhtima.

Irene Paredes jõudis 37. minutil teisele väravale lähedale, kui sai standardolukorra järel Inglismaa karistusalas löögile, kuid Barcelona kaitsja löök läks väravast paremale. Vahetult enne poolajavilet pääses Salma Paralluelo veel löögile, kuid noormängija löök vuhises samuti Inglismaa puuri paremast postist mööda ja Hispaania läks riietusruumi 1:0 eduseisuga.

54. minutil jõudis paremalt äärelt tulnud tsenderdus Inglismaa ründaja Lauren Hempi, kuid Manchester City mängija ei suutnud vastase värava eest viigiväravat realiseerida.

Kohtumise 63. minutil jõudis Hispaania taas vastase värava ette, kuid Paralluelo löök ei leidnud väravavõrku. Peakohtunik otsustas aga hispaanlannade kaebuse tõttu sellele eelnenud olukorra VAR-iga üle konsulteerida ning Hispaaniale määrati penalti, sest Inglismaa poolkaitsja Keira Walsh puudutas palli käega.

Inglismaa väravavaht Mary Earps ei lubanud aga 11 meetri lööki selja taha ning hüppas juba Hermoso hoojooksu ajal vasakule ning püüdis palli õhust kinni.

Kohtumise 76. minutil pääses löögile pingilt sekkunud Lauren James, kuid Hispaania väravavaht Maria Isabel Rodriguez sai löögile näpud vahele ning suunas selle üle lati.

Viimase veerandtunni jooksul muutus mäng aina füüsilisemaks ning peakohtunik lisas kohtumisele veel 13 lisaminutit. Mõlemad naiskonnad leidsid võimalusi ja Inglismaa saatis viimasel rünnakul nurgalöögiks vastase kasti ka enda väravavahi, kuid enam väravalisa ei sündinud ning Hispaania pälvis 1:0 võiduga koondise ajaloo esimese MM-tiitli.

Enne mängu:

Hispaania võitis C-alagrupis kaks kohtumist, alistades esmalt Costa Rica 3:0 ning siis Zambia 5:0. Alagrupi esikoha nimel mängis Hispaania Jaapaniga, kes aga üllatavalt 4:0 võidu teenis.

Hispaania läks lõppturniiri avaringis vastamisi Šveitsiga, kellest saadi 5:1 jagu. Veerandfinaalis vajas Hispaania Hollandi vastu lisaajal löödud väravat, et 2:1 võiduga esmakordselt poolfinaali jõuda. Dramaatilises poolfinaalis lõid Hispaania ja Rootsi viimase 15 minuti jooksul kolm väravat, millest kaks läksid Rootsi võrku ning Hispaania teenis esimest korda koha MM-turniiri finaalmängus.

Valitsev Euroopa meister Inglismaa läbis D-alagrupi täiseduga, alistades avamängus Haiti 1:0, siis Taani samuti 1:0, kuid alagrupi viimases kohtumises lõid inglannad Hiina vastu kuus väravat, teenides lõpuks 6:1 võidu.

Lõppturniiri esimeses mängus läksid Inglismaa ja Nigeeria pärast väravateta kohtumist penaltiseeriale, kus inglannad 4:2 võidu pälvisid. Veerandfinaalis sai Inglismaa Colombiast 2:1 jagu, poolfinaalis lõi Inglismaa võõrustaja Austraalia ühe värava vastu kolm väravat.

Inglismaa ja Hispaania ei ole varem MM-turniiril vastamisi läinud, omavahel on naiskonnad pidanud 13 kohtumist - Inglismaa on võitnud seitse, kõik ülejäänud kohtumised on lõppenud viigiga. Viimati mängiti eelmisel aastal toimunud EM-i veerandfinaalis, kus Inglismaa lisaajal 2:1 võidu teenis.

Sydney olümpiakülas peetavale finaalmängule oodatakse üle 75 000 fänni, kohaliku aja järgi antakse avavile kell 20.00. Kohtumise võitjast saab viies naiskond, kes MM-tiitli teeninud on.

Laupäeval aset leidnud pronksimängus alistas Rootsi Austraalia 2:0.