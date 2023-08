Hispaania treenerid astusid protesti märgiks tagasi, sõna võttis ka Iniesta

Üksteist Jorge Vilda taustajõudu avaldasid laupäeval ühise teate, kus mõistsid jalgpalliliidu presidendi Rubialese käitumise ning hilisemad kommentaarid hukka ja panid ameti maha. Nende sekka kuuluvad abitreenerid Montse Tome, Javier Lerga ja Eugenio Gonzalo Martin ning väravavahtide treener Carlos Sanchez.

Reedel pidas Rubiales Hispaania jalgpalliliidu erakorralisel assambleel kõne, kus kinnitas, et ei kavatse tagasi astuda ning nimetas toimuvat "sotsiaalseks palgamõrvaks" ja "pseudofeminismiks". Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA algatas intsidendi raames uurimise ning kõrvaldas Rubialese 90 päevaks ametist, samuti keelati Rubialesel selle aja jooksul Jenni Hermosoga kontakteerumine. Tagasiastunud kirjutasid avalduses veel, et taustajõudude liikmete jaoks oli reedesel assambleel kohalolek kohustuslik ning neid - sealhulgas naisi - sunniti istuma esireas, et jätta mulje, justkui oleksid nad Rubialesega üksmeelel.

Vastuoluline peatreener Jorge Vilda jätkab ametis, kuid taustatiimi lahkumise tõttu kasvab tema isoleeritus naiskonnast veelgi, lisaks on koondislased Rubialese jätkamise korral keeldunud Hispaania särki selga tõmbamast. Vilda oli üks neist, kes assambleel Rubialese kõne peale aplodeeris, kuid mõistis hiljem presidendi käitumise hukka.

"Sündmused, mis on aset leidnud pärast Hispaania naiskonna ajaloo esimest MM-tiitlit, on loonud pretsedenditu olukorra, mis varjutab meie mängijate ja riigi triumfi. Kahetsen sügavalt, et Hispaania naiste suurvõitu kahjustab senise presidendi Luis Rubialese sobimatu käitumine. Pole kahtlustki, et see on kohatu ning ei peegelda põhimõtteid, mida mina oma elus kaitsen," sõnas Vilda.

Skandaal on Hispaania ühiskonnas viimastel nädalatel tekitanud tugevalt furoori ja naiskonna kaitseks on välja astunud ka mitmed endised ja praegused meeste koondislased nagu Hector Bellerin, David De Gea ja Iker Casillas. Eelmisel La Liga hooajal 15 väravat löönud Real Betisi ründaja Borja Iglesias teatas laupäeval, et ei kavatse Rubialese jätkamise korral enam Hispaaniat esindada, riigi jalgpallilegendi Andres Iniesta sõnul on alaliidu presidendi käitumine talumatu.

"Inimese, kolme tütre isa, abikaasa ja jalgpallurina olen Hispaania naiskonna ümber toimuva tõttu kurb. Me ei tohi aktsepteerida käitumist, mis ähvardab pisendada ka sellist saavutust nagu MM-tiitli võitmine. Ma ei kujuta ette, mida tunnevad koondislased, kui nad näevad, et nende hiilgavate esituste asemel räägitakse hoopis millestki muust. Kui häbi, et kaunist lugu, mille nii paljud mängijad on aastate jooksul kirjutanud, tehakse praegu räpaseks. Selle asemel oleme pidanud taluma presidenti, kes on oma toolist kinni hoidnud ning pole tunnistanud, et tema käitumine oli lubamatu," kirjutas Iniesta sotsiaalmeedias.