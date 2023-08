Meedia: Hispaania jalgpalliliit vallandab naiskonna peatreeneri

Esmaspäeva hilisõhtul said Hispaania alaliidu regionaalsete alaliidu presidendid erakorraliseks koosolekuks kokku ning otsutasid, et MM-finaalimängu järel Jenni Hermosot suudelnud alaliidu president Luis Rubiales peaks tagasi astuma.

Nädalavahetusel kõikidest enda abitreeneritest ilma jäänud peatreener Jorge Vilda ja alaliidu president Rubiales on juba pikka aega rahvusnaiskonda häirinud ning alaliit teatas 42-aastasele peatreenerile, et ka tema peaks oma ametikoha loovutama. Hispaanlane otsustas seda mitte teha, mistõttu on alaliit sunnitud äsja maailmameistriks tulnud peatreeneri vallandama.

Eelmisel nädalal toimunud erakorralise koosoleku järel õnnitles alaliit maailmameistrivõistlustel võidutsenud jalgpallinaiskonda. Reuters kirjutas, et alaliit on ühtlasi võtnud eesmärgiks koondislastega suhteid parandada.

Eelmisel nädalal eemaldas rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) Rubialese 90 päevaks ametist. Lisaks teatas Hispaania naiskond, et ei esinda koondist kuni Rubiales on ametist maha võetud.

Pärast esialgset kriitikat teatas Hispaania jalgpallijuht, et ei kavatse vaatamata Hispaania koondislaste, peaministri Pedro Sancheze ja rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) survele ametist lahkuda. Eelmisel nädalal algatati Rubialese suhtes eelurimine, et määrata, kas alaliidu president sooritas MM-finaali auhindamisel seksuaalkuriteo.