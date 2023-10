Hermoso kutsuti esimest korda pärast MM-i taas koondisesse

Hermoso oli eelmisel kuul Hispaania jalgpalli raputanud skandaali keskmes, kui riigi jalgpalliliidu president Luis Rubiales suudles teda võidukale MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial vastumeelselt suule. 81 Hispaania mängijat alustasid alaliidu boikoteerimist ning keeldusid koondist esindamast, Rubiales astus lõpuks ametist tagasi ning koondise peatreener Jorge Vilda vallandati.

Kui Hispaania koondise uus peatreener Montse Tome nimetas septembris naiskonna koosseisu Rahvuste liiga mängudeks, jättis ta Hermoso välja, öeldes, et tegi otsuse ründaja kaitsmiseks. "Väidetavalt on keskkond alaliidus piisavalt ohutu, et minu kolleegid võivad naiskonnaga liituda, aga mind jäeti minu kaitsmisele viidates välja. Kelle ja mille eest mind kaitsma peab?" küsis Hermoso siis.

Koondise eest 101 mänguga 51 väravat löönud Hermoso mängib klubijalgpalli Mehhikos Pachucas, Hispaania läheb Rahvuste liigas vastamisi Itaalia ja Šveitsiga.

Hispaania koondise koosseis:

Väravavahid: Misa Rodriguez, Cata Coll, Enith Salon

Kaitsjad: Ona Batlle, Oihane Hernandez, Irene Paredes, Ivana Andres, Laia Aleixandri, Maria Mendez, Olga Carmona

Poolkaitsjad ja ründajad: Tere Abelleira, Maite Oroz, Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Anna Torroda, Salma Paralluelo, Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi, Athenea Del Castillo, Ester Gonzalez, Lucia Garcia