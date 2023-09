Hispaania jalgpallijuht astus suudlusskandaali järel tagasi

Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales teatas pühapäeval, et astub kolm nädalat kestnud suudlusskandaali raames ametist tagasi.

Hispaania jalgpallinaiskond tuli 20. augustil esmakordselt maailmameistriks, auhinnatseremoonial suudles Rubiales medaleid vastu võtnud naiskonna liikmeid familiaarselt põsele ning koondise ühe tähtmängija Jennifer Hermoso puhul ka suule. Hermoso sõnas hiljem, et polnud suudlusega nõus; intsident paisus skandaaliks, mille raames võtsid sõna paljud endised ja praegused Hispaania jalgpallitähed, poliitikud ning teised avaliku elu tegelased.

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA algatas augusti lõpus Rubialese suhtes uurimise ning kõrvaldas ta ajutiselt ametist, samuti algatas eeluurimise Hispaania prokuratuur. Pühapäeval kinnitas Rubiales, et astub ametist tagasi.

"Pärast FIFA otsust ja teisi minu vastu algatatud menetlusi on selge, et ma ei saa oma ametis jätkata," seisis Rubialese avalduses. "Ootamine ja oma tooli külge klammerdumine ei panusta millegi positiivsega, ei alaliitu ega Hispaania jalgpalli."

Ühtlasi kinnitas Rubiales, et astub tagasi Euroopa jalgpalliliidu UEFA asepresidendi ametist. "Usun tõesse ja teen kõik enda võimuses oleva, et see lõpuks võidutseks. Kaitsen oma au, kaitsen oma süütust. Usun tulevikku ja usun tõesse," lisas Rubiales Briti ajakirjaniku Piers Morganiga rääkides.