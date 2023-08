Maailmameistriks tulnud hispaanlannad keelduvad koondise esindamisest

Hispaania naisjalgpallurid teatasid ühisavalduses, et nad ei mängi ühtegi koondisemängu enne, kui alaliidu president Luis Rubiales on ametist maha võetud.

46-aastane Rubiales suudles MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial mitmeid Hispaania koondise liikmeid põsele ning koondise ühe tähtmängija Jenni Hermoso puhul ka suule.

Hispaania meedias tekitas intsident palju negatiivset vastukaja, suuresti ka seetõttu, et Hispaania koondislased on aastaid nii alaliitu - sealhulgas Rubialest - kui eelmist treeneritetiimi süüdistanud ebasobivas käitumises ja ka praegune peatreener Jorge Vilda ei ole neile pikalt meelepärane olnud.

Reedel toimunud alaliidu erakorralisel kohtumisel teatas Rubiales, et ta ei kavatse vaatamata Hispaania koondislaste, peaministri Pedro Sancheze ja rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) survele ametist lahkuda.

"Ma ei vääri sellist inimjahti. See oli spontaanne suudlus. Vastastikune, eufooriline ja konsensuslik. Viimane on kogu loo võti. Kas sellest ei piisa, et mind rahule jätta?" õigustas end Rubiales, vahendab BBC.

Seepeale teatasid 56 Hispaania mängijat ühisavalduses, et nad ei kavatse ühtegi koondisemängu mängida enne, kui Rubiales on ametist maha võetud. Jenni Hermoso rõhutas avalduses, et ta ei andnud suudluseks nõusolekut. "See on talumatu, et minu väiteid kahtluse alla seatakse. Mulle pannakse suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud," märkis Hermoso.

Naiste aktsiooniga liitus meeste rahvuskoondislane Borja Iglesias, kes lubas samuti enda koondisekarjääri pausile panna.

Hispaania naiste koondise järgmine kohtumine leiab aset 22. septembril, kui Rahvuste liiga raames sõidetakse külla Rootsile.