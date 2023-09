Vastuoluline Hispaania peatreener vallandati

Hispaania jalgpalliliit teatas teisipäeval, et äsja naiste koondisega esmakordselt maailmameistriks kroonitud peatreener Jorge Vilda on ametist vabastatud.

15 aastat erinevate Hispaania naiste koondiste juures töötanud Vilda oli A-koondise peatreeneriks alates 2015. aastast ning aitas naiskonna augustis esimest korda tiitlivõistluste finaali, kus Hispaania alistas Olga Carmona väravast Inglismaa. Vilda asemel hakkab naiskonda juhendama viis aastat tema abitreeneriks olnud Montserrat Tome, kellest saab Hispaania ajaloo esimene naispeatreener.

Otsus tehti avalikuks kümme päeva pärast seda, kui FIFA alustas Hispaania jalgpalliliidu (RFEF-i) presidendi Luis Rubialese suhtes uurimist ja kõrvaldas ta ajutiselt töölt. Vilda oli üks Rubialese lähikondlasi, kuigi mõistis MM-finaali järgsel auhinnatseremoonial toimunu hukka. Alaliit ei avaldanud teisipäevases teates Vilda vallandamise põhjust, aga tänas teda erakordsete sportlike saavutuste eest. "Vilda on olnud naiste jalgpalli märkimisväärse kasvu võtmeisikuks ning lahkub, olles viinud Hispaania maailmameistriks ning maailma edetabeli teiseks naiskonnaks," kirjutas RFEF.

Kuigi Vilda aitas naiskonna MM-tiitlini, on ta Hispaania jalgpallis sellele vaatamata vastuoluliseks kujuks. Eelmise aasta septembris kirjutasid 15 koondise põhimängijat avaliku kirja, kus nõudsid RFEF-ilt ja Vildalt treeningtingimuste parandamist ja professionaalsemat suhtumist. Mullusuvise EM-finaalturniiri ajal kirjutas Marca, et mängijad said pärast Vilda matšieelseid koosolekuid omakeskis uuesti kokku, et ise taktika läbi arutada. Ka finaalturniiri mängude eel ja ajal kogunesid mängijad kaelakuti ringi ainult omavahel, samal ajal kui teised naiskonnad lasid neil hetkedel treeneril rääkida.

Hispaania spordimeedia hakkas protesteerivat gruppi kutsuma nimega "las 15 rebeldes"; alaliit pidas "mässulistega" läbirääkimisi ning nõustus mõnes valdkonnas kompromissiga, näiteks maksti kinni MM-finaalturniirile sõitvate mängijate elukaaslaste ja/või laste hooldajate lennureisid.

Ka nüüd, Rubialese skandaali valguses, on sisuliselt kõik Hispaania tippmängijad teatanud, et ei kavatse senise juhtkonna käe all jätkata. RFEF-i allikas rääkis eelmisel nädalal Reutersile, et alaliit uurib mängijatelt, kas Vilda vallandamine võiks nende meelt muuta.