Vuelta velotuur saab 61-aastase pausi järel taas alguse Barcelonast

Kolme suure tuuri hulka kuuluva Vuelta avaetapp, mis on 14 km pikkune meeskondlik ajasõit, algab linna olümpiasadamast ja kulgeb läbi Barcelona tänavate.

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) on Vuelta tiitlikaitsja.

"Barcelona on linn, mis armastab sporti, eriti jalgrattasõitu," ütles Barcelona abilinnapea Jaume Collboni.

"La Vuelta naasmine Barcelonasse pärast 60 aastat on suurepärane uudis mitte ainult sellepärast, et see annab meile võimaluse kogeda suurt spordisündmust, vaid ka seepärast, et see tõestab meile veel kord, milline liikumapanev jõud on sport meie linna jaoks."

"La Vuelta '23 annab meile võimaluse näidata oma linna kultuurilist, sotsiaalset ja kunstilist rikkust. Soovime, et inimesed lahkuksid oma kodudest ja tuleksid ja ühineksid meiega sellel rattapeol ning osaleksid sellel suurepäraselt spordisündmusel," lisas Collboni.

Kolm nädalat kestev velotuur algab 26. augustil. Ametlik marsruudi esitlus toimub Barcelonas 10. jaanuaril.

El Port Olímpic de Barcelona, escenario de la salida de #LaVuelta23



Barcelona's Olympic Port will host the official depart of La Vuelta 23https://t.co/o4xAlf2fSP pic.twitter.com/eJV4kB663x — La Vuelta (@lavuelta) December 20, 2022

2023. aasta esimene kolme suure tuuri hulka kuuluv Giro d'Italia velotuur algab 6. mail ning 1. juulil algab Tour de France.

2023. aasta Tour de France algab samuti Hispaanias, kus esimene etapp sõidetakse Bilbaos.