Rikberg: sõprusmängude edu pealt ei tasu pilvedesse tõusta

Viimases kontrollmängus enne augusti lõpus algavat EM-finaalturniiri oli koondisele oluline võimalikult paljudele mängijatele platsil võimalus anda.

Esimesed kaks geimi võitis Eesti 25:22 ja 25:20. Kolmandas geimis said ukrainlased jõudu juurde ning muidu punkt punktis kulgenud geimi suutsid külalised 25:21 võita. Neljandas geimis haarasid eestlased taas ohjad ning võitsid otsustava geimi seisuga 25:19.

Eesti koondise diagonaalründaja Valentin Kordas jäi kontrollmängudega rahule. "Me saime päris palju kogemusi. Oli päris hea vastane, oli hea blokikõrgus, rünnakud ja erinevad lahendused. Aga saime hakkama ja võitsime mõlemad mängud. Oli päris tore, et kõik elasid kaasa, võistkonna duhh oli ka sees ja läks nii nagu oli vaja," rääkis Kordas ERR-ile.

Koondise peatreeneri Alar Rikbergi sõnul olid mängud Ukrainaga hea ettevalmistus finaalturniiriks. "Mõlema päevaga võib rahule jääda ja päris hästi, et see, mis oli eesmärk - piisavalt palju geime mängida ja kõikidele mängijatele mänguaega leida - õnnestus. Lisaks sellele boonusena mõlema mängu võit," rääkis Rikberg.

Turniirile sõitva koondise lõplik koosseis selgub juba laupäeva õhtul. Pühapäeval ja esmaspäeval saavad mängijad vabad päevad ning seejärel kogunevad laagrisse juba need 14 meest, kes Itaaliasse sõidavad. Pärast edukaid kontrollkohtumisi on peatreeneril eesmärk turniiril võiduarve avada. "Midagigi tahaks võita. Samas ajalugu näitab, et sõprusmängude edu ei ole see, mille pealt nüüd pilvedesse tõusta," tõdes Rikberg.

Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri 30. augustil, minnes vastamisi Saksamaaga.