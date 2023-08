Võimsas hoos Evans võitis hoolduspausi eel kõik neli kiiruskatset

Reedel kahe järjestikuse katsevõiduga neli sekundit tagasi võtnud Neuville ei saanud laupäeva hommikul Evansile vastu ning waleslane läks hoolduspausile nelja järjestikuse katsevõiduga, olles kasvatanud enda edu üldarvestuses 6,9 sekundi pealt 17,7 sekundi peale.

Neuville tõdes, et Hyundail jääb jõudlusest vajaka. "Rahul me olla ei saa, sest pidamist on vähe ja auto liigub väga palju. Puhtalt jõudluse pealt me seda rallit kindlasti ei võida," sõnas belglane.

Võistluspäeva kolmandalt kohalt alustanud Takamoto Katsuta (Toyota) tegi 12. kiiruskatsel pirueti ning kaotas üldarvestuses kolmanda koha Teemu Suninenilie (Hyundai). Hoolduspausiks suutis jaapanlane aga soomlase edu sekundiliseks lihvida. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala jätkab viiendal kohal, kaotades Katsutale minuti ja 25 sekundiga.

Reedesest õnnetusest taastunud Pierre-Louis Loubet (M-Sport) jätkas laupäeval võistlust superralli arvestuses. Hommikul kinnitasid aga meeskonnad, et hooaja üldliider Kalle Rovanperä (Toyota) ja Esapekka Lappi (Hyundai) enam Soomes rajale ei lähe.

Reedel WRC2 arvestuses head tempot näidanud Georg Linnamäe (Hyundai) kaotas laupäevaste katsetega aega ning langes WRC2-klassis üldarvestuses kaheksandaks, kaotades seitsmendal real asetsevale Mikko Heikkiläle (Škoda) 1,5 sekundiga.

"Ega siin mingit erilist lugu olegi. Teadsime, et see juhtub, teised said eelmisel aastal neid katseid läbida, meie seda ei teinud. Me lihtsalt õpime, olud ei ole ka lihtsad," ütles eestlane.

WRC2 arvestuses on esikohal soomlane Jari Huttunen (Škoda), kes edestab kaasmaalast Sami Pajarit (Škoda) 1,3 sekundiga ning Oliver Solbergi (Škoda) 1,8 sekundiga. Solberg teeb Soome ralli kaasa arvestusväliselt.

Soome ralli jätkub laupäeval kell 15.35, kui alustatakse 15. kiiruskatsega.

Reedene võistluspäev:

Reedese võistluspäeva esimese kiiruskatse võitis jaapanlane Takamoto Katsuta (Toyota), kuid pärast seda dikteeris võistlust kodupubliku ees sõitev Rovanperä, kes võitis järgmised viis kiiruskatset.

Soome ralli esimese kiiruskatse võitnud Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lülitasid kolmandal kiiruskatsel umbes seitsme kilomeetri peal auto elektrirežiimile ning pöörasid seejärel teelt maha, katkestades kiiruskatse. Tänak selgitas ülekandes, et sõitsid üle kivi, mis läks läbi auto põhjakaitse.

"Ilmselt läks mootor kohe põlema, aga proovisime seda elektrirežiimil sõites maha jahutada. Sõitsime nii kaua kui saime, aga kui peatusime, siis oli kapotialune ikka leekides. Õnneks oli meil kaks kustutit ja pehme pinnas, suutsime selle kiirelt kustutada," selgitas Tänak. "Õli on mootorist välja valgunud, mootor on surnud. See ralli on meie jaoks läbi."

Hiljem kinnitas meeskond, et Tänak enam Soome rallil rajale ei lähe.

M-Spordi meeskonna jaoks ei olnud sellega aga ebaõnn lõppu saanud, sest Pierre-Louis Loubet sõitis samal katsel rajalt välja ning pidi samuti katkestama. WRC2 arvestuses võistlevad Robert Virves ja Craig Drew (M-Sport) sõitsid teisel kiiruskatsel teelt välja ning pidid katkestama, ralli pidi pooleli jätma ka Esapekka Lappi (Hyundai), kes sõitis viiendal kiiruskatsel teelt välja.

Päeva alguses liidriks tõusnud ja suurepäraselt sõitnud Rovanperä kaotas aga kaheksanda kiiruskatse 11. kilomeetril auto üle kontrolli ning rullus kurvis üle katuse. Nii piloot kui kaardilugeja Jonne Halttunen jäid terveks, kuid autot enam päästa ei õnnestunud ja soomlane pidi esmakordselt sel hooajal ralli katkestama.

Õnnetusterohke päeva lõpuks üldliidriks tõusnud Evans ei saanud vastu agressiivsele Neuville'ile, kes võitis viimased kaks kiiruskatset ning võttis waleslaselt neli sekundit tagasi. Evans läheb laupäevasele võistluspäevale vastu 6,9-sekundilise eduga, Neuville'ile järgnevad Katsuta (+16,4 sekundit Evansile), Teemu Suninen (Hyundai; +28,8) ning Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala (+1.23,7).

WRC2 arvestuses head kiirust näitanud Georg Linnamäe (Hyundai) lõpetas võistluspäeva üldarvestuses kuuendal kohal, kaotades Andreas Mikkelsenile (Škoda) 5,5 sekundiga. Kõikide sõitjate seas on eestlane 12. kohal. WRC2 üldliider on Jari Huttunen (Škoda), kes edestab eelviimasel katsel aega kaotanud Sami Pajarit (Škoda) 12,9 sekundiga.

Neljapäevane võistluspäev:

Hommikusel testikatsel neljandaks jäänud Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja lõpetasid Soome ralli esimese kiiruskatse ajaga 2.39,0, pälvides sellega katsevõidu. Teiseks jäi Neuville ajaga 2.39,6, esikolmikusse mahtus veel hooaja üldliider Kalle Rovanperä ajaga 2.39,7.

"Peame riskima ja veel rohkemgi," sõnas eestlane pärast finišijoone ületamist. "Kindlasti proovime, lähme võidu peale ja vaatame, kuhu see meid viib. Need, kellega konkureerime, on loomulikult väga tugevad. Me peame tõesti endast kõik andma."

Esikolmikule järgnesid Esapekka Lappi (Hyundai; 2.40,8), Elfyn Evans (Toyota; 2.40,9), Pierre-Louis Loubet (M-Sport; 2.41,2), Takamoto Katsuta (Toyota; 2.42,1), Teemu Suninen (Hyundai; 2.43,6) ning Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala (2.47,1).

WRC2 arvestuses pälvis esimese katsevõidu kodupubliku ees võistlev Jari Huttunen (Škoda), kes lõpetas linnakatse ajaga 2.47,3. Georg Linnamäe (Hyundai) jäi ajaga 2.52,2 kümnendat kohta jagama, Robert Virves lõpetas ajaga 2.53,3 ning jagab esimese täispika võistluspäeva eel 16. kohta.

Soome ralli ajakava:

Laupäev

8.05 - SS11 Västilä 1 (18,94 km)

9.05 - SS12 Päijälä 1 (20,19 km)

10.05 - SS13 Rapsula 1 (20,56 km)

11.05 - SS14 Vekkula 1 (20,65 km)

15.35 - SS15 Västilä 2 (18,94 km)

16.35 - SS16 Päijäla 2 (20,19 km)

17.32 - SS17 Rapsula 2 (20,56 km)

18.35 - SS18 Vekkula 2 (20,65 km)

Pühapäev

7.53 - SS19 Moksi-Sahloinen 1 (16,56 km)

9.05 - SS20 Himos-Jämsä 1 (9,26 km)

10.30 - SS21 Moksi-Sahloinen 2 (16,56 km)

13.15 - SS22 Himos-Jämsä 2 (9,26 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä (Toyota) 170

2. Elfyn Evans (Toyota) 115

3. Thierry Neuville (Hyundai) 112

4. Ott Tänak (Ford) 104

5. Sebastien Ogier (Toyota) 98

6. Esapekka Lappi (Hyundai) 87

7. Dani Sordo (Hyundai) 46

8. Takamoto Katsuta (Toyota) 41

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota 331

2. Hyundai 274

3. M-Sport Ford 195