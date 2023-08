Esapekka Lappi karmist avariist: vähemalt jäime ellu

Lappi oli enne avariid olnud neljandal kohal, vaid 0,3 sekundi kaugusel poodiumikohast, kui viimasel katsel enne reede lõunast hoolduspausi tema Hyundai teelt lahkus.

Soomlane paljastas, et tema pahkluu on natuke paistes, kuid mitte katki. "Kui aus olla, siis ma ei tea, kus [võis pahkluu viga saada], aga kuskil autos," ütles sõitja pärast seda, kui teda märgati teeninduspargis lonkamas.

"Esimese asjana ütlesin Jannele [Ferm, kaardilugeja], kui seisma jäime, ja ma nägin, et ta liigutab, ütlesin: "Olgu, me oleme elus". Nii et see oli üsna hirmutav, kui mõistsin, et läheme otse puude juurde. See ei olnud tore hetk," rääkis soomlane.

"Mul oli parema kurvi jaoks liiga optimistlik legend, olime poole kurvi peal ja seejärel sõitsime otse teelt välja. Nii et jah, liiga kiire ja vale info minu poolt, kui me legendi kirjutasime," selgitas Lappi avarii põhjust.

Hyundai piloot usub, et kodune etapp on sellega läbi. "Ma arvan, et mootoril või käigukastil on midagi katki. Ma ei tea, kui aus olla, aga auto kõrval on palju asju, mida pole küljes. Nii et ma ei usu, et me jätkame," lõpetas Esapekka Lappi.