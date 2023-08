Soomes liidrikohalt katkestanud Rovanperä: see oli rumal viga

Kodurallit juhtinud Rovanperä oli enne kaheksanda kiiruskatse avariid võitnud kõik viimased viis kiiruskatset ning juhtis rallit 5,7 sekundiga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees.

"Enam-vähem [mul on kõik korras]. Muidugi on alati natuke valus, kui sul on selline suur šunt, aga arst kontrollis mind ja teeme ka täna pilte, nii et me veendume, et mul on kõik korras," ütles sõitja Dirtfishile.

"See on natuke tegelikult, ütleme rumal viga, sest tegelikult ei tundu, et oleksime pidanud sealt välja sõitma. Mul pole aimugi, miks me niimoodi lõpetasime," sõnas soomlane.

"Pidurdamisel tundsin, et kiirus on hea, tundsin, et "nüüd saab olema okei kurv", aga võib-olla lihtsalt esimese autona hüppad alati joonelt maha, eriti tagarehvide puhul tavaliselt," selgitas Rovanperä

Seda, kas Rovanperä laupäeval starti tagasi saab veel ei tea. "Me ei tea veel. Kui auto metsast tagasi tuleb, kontrollivad poisid seda ja muidugi parandavad selle. Tavaliselt suudavad nad kõik korda teha, kui keha [turvapuur] on korras," lõpetas Kalle Rovanperä.

Enne reede viimast katset juhib Soome rallit Toyota piloot Elfyn Evans 9,7 sekundiga Hyundai sõitja Thierry Neuville ees.