Tänak on Soome ralli eel pessimistlik

Eelmisel aastal sõitis Tänak Hyundaiga ja võitis mõnevõrra üllatuslikult Soome ralli, mis paljude arvates oli tema seni parim autoralli MM-i etapivõit. "Eelmisel aastal oli olukord väga erinev, sest [see oli] nende autode jaoks esimene kord ja seda oli palju avastada," ütles Tänak DirtFishile.

"Sel aastal olen üsna kindel, et Hyundai on tugevdanud oma nõrku kohti, mis neil olid eelmisel aastal ja nii ka Toyota, nii et nad teavad väga hästi, kuhu nad sel aastal lähevad. Nii, et ma olen üsna kindel, et see saab olema hoopis teine lugu." lisas saarlane.

Tänak näitas aga kaks nädalat tagasi Eestis head tempot, võites kaheksast esimesest katsest kuus, kui oli saanud viieminutilise karistuse mootorivahetuse eest.

Kuid ta tunneb, et suur osa sellest oli tingitud tema kaks nädalat varem Lõuna-Eesti rallil sõidetud, mis andis talle konkurentide ees eelise."Ütleksin, et kindlasti aitas kaasa see väike ralli, mille tegime enne Eestit, nii et olime juba kõigi teistega võrreldes heas rütmis," selgitas Tänak.

Eestlase tiimikaaslane Pierre-Louis Loubet ning Toyota sõitjad Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans said sarnase kogemuse enne Soome rallit, mis võttis ette möödunud nädalavahetusel toimunud HYAcenteri ralli.

"Ma ütleks, et oleme hetkel oma maksimumis. Ma usun, et te ei saa teha palju rohkem kui meie." võttis Tänak oma jutu kokku.

Kalle Rovanperä on WRC üldliider 170 punktiga. Talle järgnevad Elfyn Evans 115 ja Thierry Neuville 112 punktiga. Tänak hoiab hetkel üldarvestuses 104 punktiga neljandat kohta. Koos Soome ralliga on hooaja lõpuni jäänud sõita veel viis etappi.

Soome ralli sõidetakse 3.-6. augustini.