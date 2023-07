Boksipeatuse eel juhtinud Aron lõpetas põhisõidu kaheksandana

Reedel kvalifikatsioonis 11. koha teeninud ja laupäeval sprindisõidus pjedestaalile jõudnud Aron kerkis pühapäevase põhisõidu alguses esikohale, kuid otsustas siis rehvivahetuse tõttu peatuda. Eestlane asus pärast boksipeatust seitsmendale kohale ning siis enam kõrgesse konkurentsi ei tõusnud, lõpetades põhisõidu kaheksandana.

Põhisõidu võitis Taylor Barnard (Jenzer), lõpetades ajaga 39.50,104. Teiseks jäi Christian Mansell (Campos; +1,529), esikolmikusse mahtus veel Nikita Bedrin (Jenzer; +7,703).

1. septembril Monza ringrajal algava hooaja viimase etapi eel on Paul Aron hooaja üldarvestuses 106 punktiga teisel kohal. Eestlasest punkti kaugusel on Josep Marti (Campos), Zak O'Sullivan (Prema) on 101 punktiga neljandal kohal. Sel hooajal suurepäraselt sõitnud Gabriel Bortoleto (Trident) on 144 punktiga esikohal ja on tiitlivõidu sisuliselt kindlustanud.