Sergio Perez tegi Ungari GP vabatreeningul avarii

Russell võitis tugevas vihmasajus sõidetud esimese vabatreeningu ajaga 1.38,795, edestades Oscar Piastrit (McLaren; +0,359) ja Lance Strolli (Aston Martin; +1,218). Ühe ringiga piirdus Sergio Perez, kes sõitis ühes kurvis murule, kaotas oma vormeli üle juhitavuse ning lendas rajapiiretesse.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl