Zaitsev MM-i eel: eesmärk on OM-normile võimalikult lähedale jõuda

Karikavõistlusel saavutas 25-aastane Zaitsev 50 liblikujumises teise ja 100 m vabaujumises viienda koha. Zaitsevi jaoks on karikavõistlused lühirajal abiks, et valmistuda Jaapanis toimuvateks pika raja maailmameistrivõistlusteks. Oma seniste treeningutega on ujuja rahul.

"Kindlasti on nad abiks enne MM-i, et vaadata mis vormis olen ja ja natuke siin tehnilisi elemente lihvida," rääkis Zaitsev ERR-ile. "Vajalikud on ka selleks, et läbi lüüa vajalikud töötsoonid, mis seal Jaapanis ees ootavad. Võistlus kestab kuni reedeni ja tegelikult lendan juba esmaspäeval ära. Puhkepäeval võib-olla hüppan veel vette, et natuke veetunnetust hoida ja siis juba kohapeal vaatame."

Jaapanis soovib ta ujuda võimalikult hästi ja anda endast parim. MM-iks on 25-aastane ujuja seadnud oma eesmärgiks 100 m liblikujumise, et jõuda lähemale olümpianormile. Oma trumpala, 50 m liblikujumise konkurentsi hindab ta alles kohapeal.

"Peamine eesmärk on võimalikult lähedale jõuda olümpianormile. Tegelikult on mu põhieesmärk suunatud 100 m liblika ujumise peale. Ma ei mõtle kunagi väga palju ette. Iga kord, igal MM-il on uued mehed kohal, igaüks on erinevas vormis. Vaatame ja loodame, et mul on ka vorm see päev hea ja eks ma pürgin sinna, üritan finaali jõuda."

"Et isiklikud tippmargid tuleks, peab olema vorm hea. Nagu praktika näitab, et kui vorm on hea, siis tulevad ka rekordid. Kui tulevad rekordid, siis tulevad ka poolfinaalid," lisas Zaitsev.

Jaapanis peetavad ujumise maailmameistrivõistlused algavad 23. juulil.