Fury kohtub poksiringis endise UFC raskekaalu meistriga

Fury meeskond teatas teisipäeva õhtul, et tegemist ei ole šoumatšiga ning kohtumist hindavad kolm ringiäärset kohtunikku. Teadaandes ei olnud märgitud, mitu raundi matš kestab ja kas Fury riskib raskekaalu meistrivööga.

"Ma ei jõua nende tulede alla jõudmist ära oodata. See tüüp pidavat olema maailma kõige kõvem lööja, aga näeme, kuidas ta reageerib mustlaskuninga hoopidele," sõnas Fury, kes proovis veel kevadel üles seada kohtumist ukrainlase Oleksandr Ussõkiga. Ukrainlane kohtub hoopis augustis 25-aastase briti Daniel Dubois'ga.

Francis Ngannou jaoks on see esimene matš pärast tema lepingu lõppemist vabavõitlussarjaga UFC. Kamerunist pärit võitleja sõlmis Professional Fighters League'iga (PFL) lepingu, mis jättis talle ruumi jahtida suuri poksimatše.

Suuremat poksidebüüti on raske ette kujutada. "Ma olen tahtnud Tysoniga ringis kohtuda juba viimased kolm aastat. Kõik, mis ma talle praegu ütlen, on see, et ta hakaku parem ringis tantsima, sest kui ma teda puudutan, siis läheb ta magama," ütles Ngannou.

Ngannou tegi enda debüüdi UFC-s 2015. aastal ning arenes iga matšiga, kuni pälvis 2021. aastal sarja raskekaalu divisjoni meistritiitli. 2022. aasta jaanuaris kaitses Ngannou tiitlit prantslase Ciryl Gane'i vastu, mis jäi ühtlasi ka tema viimaseks matšiks.

Tyson Fury on enda profikarjääri jooksul pidanud 34 kohtumist ning võitnud neist 33. 2018. aastal jäi legendaarseks saanud matš tema ja ameeriklase Deontay Wilderi vahel viiki, Fury tegi aga vastasseisus asjad klaariks, kui alistas ameeriklase nii 2020. aasta veebruaris kui ka 2021. aasta oktoobris.