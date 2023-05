Endine UFC raskekaalu meister sõlmis lepingu rivaalorganisatsiooniga

Endine vabavõitlussarja UFC raskekaalu meister Francis Ngannou on pärast aastast perioodi vabaagendina otsustanud sõlmida lepingu Professional Fighters League'iga (PFL).

Kolmapäeval teatasid Ngannou ja PFL, et on sõlminud lepingu, millega saab Ngannou'st võitlussarja esinumber. Kamerunist pärit vabavõitleja hakkab võistlema PFL-i Super Fight divisjonis ja temast saab PFL-i Aafrika divisjoni esimees. Leping PFL-iga kohustab teda sarjas võitlema vaid MMA reeglistiku järgi, mis tähendab, et spekuleeritud poksimatšid Tyson Fury ja Deontay Wilderiga võivad tõeks saada.

Kamerunist pärit Ngannou tegi enda debüüdi UFC võitlussarjas 2015. aastal ning oli esimesest päevast raskekaalu divisjoni üks hirmsamaid võitlejaid. Võitleja tähelend algas tema viiendast UFC matšist, kui Ngannou sai karmide nokautidega järjest jagu Andrei Arlovskist ja Alistair Overeemist. Seejärel sai "Kiskja" enda esimese tiitlimatši, kuid jäi seal kindlalt alla Stipe Miocicile. Ngannou naasis puuri pool aastat hiljem, kuid kaotas Derrick Lewisele.

Pärast kaotust Lewisele ei maitsnud Ngannou enam UFC sarjas kaotusvalu ning tema järgmisest neljast matšist kestis vaid üks üle ühe minuti. Muuseas alistas Ngannou Cain Velasquezi 26 sekundiga ja Jairzinho Rozenstruiki 20 sekundiga.

2021. aasta märtsis võttis Ngannou Miocici vastu revanši ja sai raskekaalu divisjoni meistriks. 2022. aasta jaanuaris astus Ngannou puuri dünaamilise prantslase Ciryl Gane'iga, kes sai ilusti hakkama aafriklase jõuga, aga ei olnud talle põrandal vastaseks.

Ngannou säilitas Gane'i vastu enda meistrivöö, kuid asus siis UFC-ga uut lepingut arutama. Teadaolevalt tahab Ngannou kaasa lüüa ka poksimaailmas, kus tasud on märkimisväärselt vabavõitlusest suuremad, kuid UFC-ga lepingut arutades sai teiste organisatsioonide esindamine suurimaks takistuseks. Ngannou väitel palus ta UFC-lt tervisekindlustust ning individuaalseid sponsorlustehinguid, millega UFC nõus ei olnud. Selle aasta jaanuaris võttis võitlussari võitlejalt tiitlivöö, mille pälvis märtsis Jon Jones, kes alistas Ciryl Gane'i.