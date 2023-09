Fury ja Ussõk lähevad ajaloolises tiitlimatšis vastamisi

WBC raskekaalu tiitlivööd hoidev britt Tyson Fury teatas reedel, et kohtub Saudi Araabias kolme tiitlivööd hoidva ukrainlase Oleksandr Ussõkiga. Matši võitjast saab raskekaalu võistlusklassi ajaloo esimene neljakordne maailmameister.

Fury alistas jaanuari alguses Tottenham Hotspuri staadionil kaasmaalase Derek Chisora, et säilitada enda WBC meistrivöö. Pärast matši teatas britt, et proovib Ussõki meeskonnaga lepingu sõlmida, kuid paar kuud hiljem teatas promootor Frank Warren, et matš jääb hoopis ära.

Fury tegi aga reedel Instagrami postituse, milles teatas, et kohtub ukrainlasega Saudi Araabias Riyadhis. "Sa ei saa minu eest enam põgeneda, Ussõk, sa saad peksa," teatas Fury.

BBC kirjutas reedel, et matš peetakse tõenäoliselt detsembri lõpus või jaanuaris.

Kauaoodatud matši võitjast saab raskekaalu võistlusklassi ajaloo esimene neljakordne maailmameister. 2007. aastal lisati poksi neljas tiitlivöö, enne seda oli viimane ühendatud meister Lennox Lewis, kes hoidis kolme vööd 1999. novembrist kuni järgmise aasta aprillini. Muhammad Ali oli kolmel erineval korral ühendatud maailmameister.

Enne suurejoonelist vastasseisu Ussõkiga läheb Fury 28. oktoobril poksiringis vastamisi vabavõitlussarja UFC endise raskekaalu meistri Francis Ngannouga. Ussõk kaitses suve lõpus briti Daniel Dubois' vastu edukalt WBO, WBA ning IBF võistlusklassi meistritiitleid.

Ussõk on võitnud kõik enda 21 profikohtumist, 14 on tulnud nokaudiga. Lisaks on ukrainlane 2012. aasta olümpiavõitja ning teenis kuldmedali ka 2011. aasta MM-il.

Tyson Fury on enda profikarjääri jooksul pidanud 34 kohtumist ning võitnud neist 33. 2018. aastal jäi legendaarseks saanud rivaliteet tema ja ameeriklase Deontay Wilderi vahel viiki, Fury tegi aga vastasseisus asjad klaariks, kui alistas ameeriklase nii 2020. aasta veebruaris kui 2021. aasta oktoobris.