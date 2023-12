Wilder: Joshua ei julge minuga võidelda

Poksimaailmas oodatakse pingsalt 17. veebruari, mil WBC raskekaalu tiitlivööd hoidev britt Tyson Fury ning kolme tiitlivööd hoidva ukrainlane Oleksandr Ussõk selgitavad välja kaaluklassi esimese neljakordse absoluutse maailmameistri.

Esialgu pidid britt ja ukrainlane vastamisi minema aga 23. detsembril, kuid kuna Fury kohtumine vabavõitleja Francis Ngannouga osutus ootamatult keeruliseks, lükati matš Ussõkiga edasi. Nende asemel poksivad 23. detsembril kaks endist raskekaalu maailmameistrit Anthony Joshua ja Deontay Wilder, aga mitte üksteisega. Joshua läheb vastamisi rootslase Otto Wallini ja Wilder uus-meremaalase Joseph Parkeriga.

Edu korral võiks Joshua ja Wilder ka omavahel kohtuda, kuid Wilder ütles BBC-le, et Joshua kardab teda. "Ma ei taha öelda, et ta kardab mind 100 protsenti, aga 75 protsenti kindlasti," sõnas ameeriklane. "Asi pole rahas olnud. Asi on selles, et tal ei ole südant, tahtmist ja julgust minuga ringi astuda."

"Ma ei süüdista pelgalt Joshuat. Ma süüdistan tema promootorit, tema meeskonda. Oleme nüüd ausad, Joshua on [proomotor Matchboxi] suurim tuluallikas," lisas Wilder, kutsudes selgelt britti välja.

Kui Fury ja Ussõk lepivad pärast veebruarikuist vastasseisu kokku veel korduskohtumise, vabastatakse tõenäoliselt nende tiitlid. Ja kui Joshua alistab 23. detsembril Wallini, saab ta tõenäoliselt võimaluse IBF-i tiitlivöö eest poksida.

Sel põhjusel ei ole ta veel Wilderi väljakutsetele vastanud. "Tahan loomulikult tšempioniks saada. Olen oma vastasele keskendunud ja keskendun suuremale pildile. Tahaksin väga IBF-i vöö eest võidelda ja tahaksin väga Wilderiga võidelda. Mõlemad on head valikud," sõnas britt.

"Aga tiitlivöö tähendab mulle nii palju rohkem. Kolmekordseks maailmameistriks saamine on midagi erilist. Ja siis kaitseks ma seda vööd Wilderi vastu," selgitas Joshua.