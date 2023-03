Promootor: matš Fury ja Ussõki vahel jääb ära

Pärast detsembris poksi raskekaalu tiitli võitmist ütles britt Tyson Fury publiku seas istunud ukrainlasele Oleksandr Ussõkile, et tahab temaga poksiringis kohtuda. Proomotor Frank Warren ütles kolmapäeval, et matš kahe raskekaalu vahel jääb ära ning Fury liigub edasi.

Fury alistas jaanuari alguses Tottenham Hotspuri staadionil kaasmaalase Derek Chisora, et säilitada enda WBC meistrivöö. Pärast matši teatas Fury, et proovib Ussõki meeskonnaga lepingu osas kokku leppida, kuid kolmapäeval teatas promootor Frank Warren, et esialgselt aprilli lõppu planeeritud matš jääb hoopis ära.

Warren väitis, et Ussõk ei tahtnudki tegelikult Fury'ga kohtuda. "Nad ütlesid, et matš peab toimuma enne 29. aprilli ja kui see juhtub hiljem, siis nad tahavad rohkem raha. Põhjus, miks nad nii tegid, oli see, et nad ei arvanud, et [Fury] 29. aprilliks valmis on. Ta on olnud treeninglaagris viimased kaks ja pool nädalat, treenerid on Ameerikast ja [Ussõk] otsis teed välja," lisas promootor.

Kuivõrd Ussõk hoiab nelja meistrivööd ja Fury üht, ei saa mehed kokku leppida ka hilisemaks kuupäevaks, sest Ussõk peab kohustulikus korras tiitleid kaitsma hakkama. "On kehtestatud rotatsioon, kelle vastu Ussõk peab tiitlit kaitsma. Seepärast kaobki see võimalus pärast 29. aprilli," lisas Warren.

Osapooltel on veel aega 1. aprillini lahendus leida, vastasel juhul peab Ussõk enda tiitlivöid kaitsma briti Daniel Dubois' vastu.