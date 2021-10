Fury alistas Wilderi ja kaitses tiitlit

USA-s, Las Vegases toimunud poksi raskekaalu tiitlivõitluses kohtusid Tyson Fury ja Deontay Wilder. Tasavägises matšis jäi peale Tyson Fury, kes 11. raundis suutis Wilderi knockout'i lüüa ja kaitsta enda WBC raskekaalu meistritiitlit.

Fury suutis matši jooksul Wilderi kolm korda käpuli lüüa, ent kui esimesel kahel korral suutis Wilder matši jätkata, siis 11. raundis tulnud löögile Wilder enam vastu ei saanud ning kohtunik kuulutas Tyson Fury matši võitjaks.

Tegemist oli kolmanda korraga kui 33-aastane Fury ja 35-aastane Wilder omavahel kohtusid. 2018. aastal toimunud esimeses matšis jäid mehed viiki. Toona oli tiitlikaitsja Wilder, kellele jäi WBC meistrivöö ka pärast matši.

Teine omavaheline kohtumine leidis aset 2020. aasta veebruaris ja siis lõi tuli võitjaks Fury, kes alistas Wilderi kohtumise seitsmendas raundis tehnilise nokautiga. Ühtlasi sai Fury WBC meistrivöö uueks omanikuks.

Tyson Fury on nüüd karjääri jooksul pidanud 32 matši, millest 31 on võitnud ja ühe viigistanud. Wilder on 45 kohtumisega saanud kirja 42 võitu, kaks kaotust ja ühe viigi. Nii mõlemad kaotused kui ka viik on Wilderil tulnud Tyson Fury vastu.