Ussõk kaitseb tiitleid 25-aastase briti vastu

36-aastase Ussõki käes on WBO, WBA ning IBF võistlusklassi meistrivööd, 25-aastane Dubois hoiab WBA tavaklassi vööd. Ussõk on võitnud kõik enda 20 profimatši, noor vastane on 19-st matšist kõik peale ühe nokaudiga lõpetanud, kuid kaotas 2020. aastal nokaudiga Joe Joyce'ile.

Dubois on valmis ukrainlaselt vööd ära võtma. "Ta on hea võitleja ja ma austan teda, aga nüüd on minu aeg. Ma šokeerin maailma ja näitan kõigile, kui hea Daniel Dubois päriselt on," ütles britt.

2012. aastal olümpiamängudel kuldmedali võitnud Ussõk ütles, et Poolas võitlemine on tema jaoks märgilise tähendusega. "Olen väga õnnelik, et saime selle matši organiseerida Poolas, kus võitsin seitse aastat tagasi enda esimese maailmameistritiitli," sõnas ukrainlane.

Esialgselt 12. augustil toimuma pidanud matš lükati kahe nädala võrra edasi, et see oleks lähemal Ukraina iseseisvuspäevale, mis on 24. augustil. "Ma tahaksin tänada Poola inimesi, kes on nii siiralt Ukrainat abistanud. Loodan, et selle matšiga kaasneb taaskord võimalus ukrainlastel ja poolakatel koguneda ja sõprust tugevdada," sõnas Ussõk.