31-aastane Fury saatis oma konkurendi põrandale nii kolmandas kui ka viiendas raundis ning seitsmendas raundis viskas Wilderi tiim rätiku ringi.

Kahe seni kaotuseta poksija heitlust läbivalt domineerinud britt jätkab nüüd profikarjääris 30 võidu ja ühe viigiga, mille tegi 2018. aasta detsembris Los Angeleses just Wilderiga.

34-aastane Wilder jäi ilma WBC meistrivööst, mida ta kandis enam kui viis aastat. 2015. aasta jaanuaris kanadalasest Bermane Stiverne'ist jagu saanud ameeriklane kaitses seda seejärel kümnes matšis.

Fury hoidis aastatel 2015-2016 mitmeid erinevate organisatsioonide (WBA, IBF, WBO) maailmameistritiitleid, aga jäi neist ilma, kui dopingu ja narkootikumidega pahuksisse sattununa otsustas aja maha võtta ja kaotas litsentsi.

????????



???????? WBA - Anthony Joshua

???????? IBF - Anthony Joshua

???????? WBO - Anthony Joshua

???????? IBO - Anthony Joshua



???????? WBC - Tyson Fury

???????? Lineal - Tyson Fury

???????? Ring - Tyson Fury



Let's get it on!! #Undisputed #Boxing



BRITAIN OWNS THE HEAVYWEIGHT DIVISION !!!!