USA korvpallikoondis avalikustas koosseisu MM-iks

Noormängijatele keskendunud koondis hakkas ilmet võtma juunikuu jooksul, kuid nädalavahetusel kinnitas New York Knicksi ääremängija Josh Hart, et liitub meeskonnaga ning sellega olid kõik 12 kohta täidetud.

Hartiga koos esindavad USA-d MM-il tema Villanova ülikooli meeskonnakaaslased Jalen Brunson ja Mikal Bridges.

Kaasa löövad veel noored tähtmängijad Anthony Edwards, Tyrese Haliburton ning mulluse NBA draft'i esivalik Paolo Banchero. Samuti kuulub koosseisu möödunud hooajal NBA parimaks kaitsemängijaks valitud Jaren Jackson.

Ühelgi koondislasel ei ole varasemat koondisekogemust, meeskonna vanim mängija on 28-aastane Bobby Portis. Koondise panid kokku USA koondise peadirektor Grant Hill, peatreener Steve Kerr ning koondise president Sean Ford.

Tänavune korvpalli MM algab 25. augustil ja lõpeb 10. septembril, võõrustajariigid on Filipiinid, Jaapan ja Indoneesia. 2019. aastal pidi USA koondis leppima seitsmenda kohaga, mis oli nende ajalooliselt halvim tulemus.

USA korvpallikoondise koosseis:

Paolo Banchero (Orlando Magic/Duke)

Mikal Bridges (Brooklyn Nets/Villanova)

Jalen Brunson (New York Knicks/Villanova)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves/Georgia)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers/Iowa State)

Josh Hart (New York Knicks/Villanova)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans/Duke)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies/Michigan State)

Cam Johnson (Brooklyn Nets/North Carolina)

Walker Kessler (Utah Jazz/Auburn)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks/Arkansas)

Austin Reaves (Los Angeles Lakers/Oklahoma)