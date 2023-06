Zirk jõudis kõrgetasemelisel võistlusel finaali

Peagi oma 24. sünnipäeva tähistav Zirk läbis 400 meetri vabaujumise distantsi ajaga 3.51,45, mis andis eelujumises 48 mehe konkurentsis kaheksanda koha ja pääsu õhtusesse finaali.

"Raske oli, aga 400 meetri vabaujumine ei olegi kerge distants," sõnas Zirk, kelle hooaja tippmark on 3.50,25, mis on ujutud kuu aega tagasi Monte Carlos. "Kuna itaallastel on siin võistlusel viimane võimalus kvalifitseeruda MM-ile, siis teadsin, et eelujumises tuleb olla ülesannete kõrgusel, et tagada pääs finaali."

Eelujumise kiireim oli itaallane Matteo Ciampi (3.48,27), kellele järgnes kaasmaalane Gabriele Detti (3.48,64) ja Iirimaad esindav Daniel Wiffen (3.49,27).

Õhtuses finaalis loodab Zirk oma aega parandada. "Esimese võistluspäeva hommikul on alati ülesanne end sisse ujuda ja sellega sain hakkama. Usun, et õhtul on tunnetus veelgi parem ja annan endast parima, et parematega sammu pidada," rääkis eestlane lõpetuseks.

Maria Romanjuk oli 100 m rinnuliujumise ajaga 1.09,69 19., Armin Evert Lelle sai 100 m liblikujumises ajaga 54,88 44. koha.