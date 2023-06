Zirk MM-i peaproovist: 5+ hindeks ei paneks, aga olen heas seisus

23-aastane Zirk saavutas Roomas toimunud võistlusel 400 m vaba- ja 200 m liblikujumises kuuenda koha ning võistluste viimasel päeval teenis 12. koha 200 m vabaujumises. "Olen enda sooritustega suures plaanis rahul. Päris 5+ hindeks ei paneks, aga kuu enne MM-i olen heas seisus," rääkis Zirk pärast võistlust.

Eestlase säravaimaks etteasteks Roomas jäi 400 m vabaujumine, kus ta sai kirja enda ja Eesti kõigi aegade neljanda tulemuse 3.49,49. 200 m liblikujumises kirjutati lõpuprotokolli aeg 1.58,64 ja sama pikal vabaujumise distantsil 1.48,22.

"Konkurents oli tänavu eriti kõrge, sest itaallaste jaoks oli see viimane võimalus MM-ile kvalifitseeruda ning nemad olid selleks võistluseks ka valmistunud," selgitas Zirk. "MM-i jaoks oli see väga hea peaproov, sest sain põhialasid ujuda kaks korda päevas, mis imiteerib tiitlivõistluste olukorda. Lisaks saime kinnitust sellele, et mis taktikad töötavad paremini ja millele peame viimastel nädalatel enne MM-i rohkem tähelepanu pöörama."

Nüüd naaseb Zirk nädalaks kodumaale ning suundub seejärel treeninglaagrisse Hong-Kongi. "Saan kodus paar päeva hinge tõmmata ja siis alustame treeninggrupiga viimast ettevalmistust MM-iks Hong-Kongis, et varakult ajavahega aklimatiseeruda."