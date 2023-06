Neljakordne Tour de France'i võitja ei mahtunud tänavuseks tuuriks koosseisu

Alles mõned päevad tagasi ütles Froome, et Tour de France on tema tänavune peamine võistlus ja ta loodab seal vähemalt ühe etapi võita. Aastatel 2013, 2015, 2016 ja 2016 Touril triumfeerinud Froome on Prantsusmaa velotuuril võitnud seitse etappi, viimase võidu sai ta 2016. aastal.

2019. aasta juunis sõitis Froome Criterium du Dauphine ajal treeningul vastu seina ja sai raskelt vigastada, pärast seda õnnetust pole ta ühtegi võitu enam saanud. Eelmisel nädalal võistles ta Rout d'Occitanie tuuril, kus sai üldarvestuses 40. koha.

Tour de France'il on ta pärast toonast õnnetust osalenud kahel korral – 2021. aastal lõpetas 133. kohaga, mullu aga jättis velotuuri koroonaviirusega nakatumise tõttu pooleli.

"Väga raske oli tänavuseks Tour de France'iks tiimi valida, aga tunneme, et need kaheksa, kelle lõpuks valisime, on parimad, kes suudavad meie eesmärke täita," ütles Israel-Premier Techi tegevjuht Kjell Carlström. "See, et meie pikka nimekirja vaadates oli raske valikut teha, näitab, kui head ja tugevad ratturid meil on. Kahjuks ei saanud me kõiki valida."

Israel-Premier Techi ridades sõidavad tänavusel Touril Guillaume Boivin (Kanada), Simon Clarke (Austraalia), Hugo Houle (Kanada), Krists Neilands (Läti), Nick Schultz (Austraalia), Corbin Strong (Uus-Meremaa), Dylan Teuns (Belgia) ja Michael Woods (Kanada).

Tänavune Prantsusmaa velotuur algab 1. juulil Hispaanias Bilbaos.