Eluohtlikust õnnetusest pääsenud Bernal pääseb taas Tour de France'ile

Bernal sõitis eelmise aasta jaanuaris kodumaal Colombias seisvale bussile otsa. Sabana ülikooli kliinikumi teatel sai Bernal 20 luumurdu ning rattur ise ütles hiljem, et arstide sõnul oli õhus 95-protsendiline võimalus, et ta jääb ratastooli.

Mullu augustis naasis ta aga taas võistlustulle. Tour de France'il võistles ta viimati 2020. aastal, kui ta jättis Touri pooleli. 2021. aastal eelistas ta Tourile Giro d'Italiat, kus sai esikoha ning mullu ei saanud ta Prantsusmaal võistelda, kuna taastus vigastustest.

"Minu suur eesmärk oli taas Touril võistelda. Olen nii õnnelik, et saan jälle selle sõidu igat kilomeetrit kogeda," ütles Bernal. "Olen kindel, et paljud inimesed on jälginud kõike seda, mis on minuga pärast õnnetust toimunud ja seda teekonda, mille olen läbinud, et enda elu suurim väljakutse seljatada. See, et kuulun tänavu Ineose Touri meeskonda, on mulle kinnitus, et liigun taas enda parima vormi suunas."

Touri soojendusvõistlusel, Dauphine velotuuril sai Bernal 12. koha.

Lisaks Bernalile kuuluvad tänavusel Touril Ineose meeskonda Tom Pidcock, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martinez, Carlos Rodriguez ja Ben Turner.

Tänavune Prantsusmaa velotuur algab 1. juulil Hispaanias Bilbaos.