Hea soorituse teinud vasaraheitja Kelly andis esimese eestikeelse intervjuu

"Ma olen superrahul," kinnitas Kelly ERR-ile. "See on hooaja parim tulemus, mitte isiklik rekord - loodan, et see varsti tuleb -, aga samuti on see minu jaoks kõige parem tulemus välismaal ning kõige parem tulemus Eesti särgis."

"Üldiselt olen väga rahul. Alustasin väga halvasti, esimesel soojendusheitel kukkusin. Peaaegu ei saanud lisaheiteid, aga tulin tagasi ja olen väga rahul," tõdes Kelly.

Eesti juurtega, ent USA-s üles kasvanud vasaraheitja hakkas Eesti koondist esindama alates 2019. aasta suvest, eelnevalt esindas ta USA noortekoondist ning sai näiteks U-20 MM-il kaheksanda koha. Kelly jaoks oli kolmapäevane ühtlasi esimeseks eesti keeles antud intervjuuks. "Ma tunnen end [eesti keeles rääkides] enam-vähem okeilt - sõltub, kui rasked küsimused on," naeris vasaraheitja.