Rikberg: kaks meest on kindlustanud koha juulis kogunevas koosseisus

Rikberg ütles, et mõeldes suve teisele poolele ehk Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile ja sellele eelnevale ettevalmistusele, on koosseisu osas mõtlemisainet piisavalt. Ent mõned mehed kindlustasid suve esimese poolega endale koha koondises ka edaspidiseks.

"Nii viimane mäng kui kogu Euroopa liiga andis mulle ja teistele treeneritele vastuseid ja mõtlemisainet. Nüüd peame hakkama suve teise poole meeskonda kujundama. Laagrist on läbi käinud või nimekirjas kokku 25 mängijat ehk see on see suur ring. Neist 16-17 on meil plaanis 17. juulil algavasse laagrisse kutsuda. Natuke tuleb positsioonide osas omavahel arutada, lisaks seisab ees läbirääkimine nendega, kes siin kaasa ei teinud ja jooksvalt peab vaatama vigastustega hädas olijate seise. Valik on suures osas meil abitreeneritega omavahel läbi arutatud ja küsimus on mõnes mängijas ja mõnes positsioonis. Mina sain pildi Kuldliigaga selgemaks küll, nüüd paneme koos Laurise (Iecelnieks), Märdi (Pajusalu) ja Avoga (Keel) esialgse plaani paika," rääkis Rikberg Volley.ee-le.

"Aga ma võin öelda kaks nime, kes oma seniste esitustega on kindlustanud koha ka juulis kogunevas koosseisus. Need on Andri Aganits ja Karli Allik, kelle positiivne ja hingestatud mäng on meeskonnale palju andnud. Kogu Euroopa liiga ajal kandsid nad suurt koormust ja mängisid hästi ja mis ülimalt oluline – mängisid meeskonnale. Nendega tahan kindlasti arvestada ka edaspidi," ütles Rikberg.

Mis hinne Kuldliigale kokkuvõtteks anda? "Tuletan nüüd meelde oma intervjuud pärast esimest katastroofilist kaotust Soomele, kus ma ütlesin, et meie arengust annab aimu see, kuidas me mängime viimase mängu Soome vastu. Kas me saame neile vastu. Ja täna on vastus, et saame. Nüüd oli platsil kaks võrdset võistkonda, Soome oli napilt parem, mängis kodusaalis ja mõned napid otsused, meie rumalused ja läks nii. Aga oleks võinud ka 3:0 meile see tulla. Ja kui vaadata, millistes koosseisudes me siin mängisime, siis võtta kuuest mängust kolm võitu, on igati hea ja sellega olen väga rahul," hindas juhendaja äsja lõppenud liigat.

Rikberg jäi rahule ka koondisega liitunud meeste suhtumisega. "Selle meeskonnaga edasipääsu finaalturniirile püüda oli ikkagi keeruline. Väike võimalus oli ja me võitlesime selle nimel lõpuni. Miinimumeesmärk sai täidetud, milleks oli Kuldliigasse püsima jäämine ja boonusena pooled mängud võidetud, igati hea esitus meestelt, jäin ka nende suhtumisega väga rahule."

Eesti koondis (3-3) lõpetas Kuldliiga C-alagrupis Tšehhi (5-1) ja Soome (3-3) järel kolmandal kohal.