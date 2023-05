Rikberg: näen liiga palju egosid väljakul

Eesti meeste võrkpallikoondis pidi laupäeval Euroopa Kuldliiga avamängus põhjanaabri Soome kindlat 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) paremust tunnistama. Koondise peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et mõned meeskonna liikmed peavad veel aru saama, mida tähendab uue peatreeneri all mängimine.

Eesti koondis kaotas Soomele kolme geimiga ning igas geimis oldi mängus sees umbes keskpaigani, mil põhjanaabrid spurdi tegid ja geimivõidud realiseerisid. Eesti koondise peatreener ütles, et meeskond sattus kaotusseisu nähes paanikasse.

"Üks vahe on selles, et kui seis on 13:12, nagu me olime koguaeg geimi keskel, siis ega vastasel mingit paanikat ei olnud. Nad teadsid oma kvaliteeti, teadsid, mida on juurde panna. Aga kui me jäime kolme-nelja punktiga kaotusseisu, siis tuli paanika, ununes ära taktikaline plaan, siis hakati tegema individuaalseid valesid otsuseid blokis või kaitses," tõdes peatreener pärast mängu.

Ta lisas, et kuigi koondis pole sellises koosseisus koos mänginud, ei ole 0:3 kaotuse järel põhjust vabandusi otsida. "Üks asi, mida ma tahan näha, on kuues mäng, kui uuesti soomlastega vastu oleme. Mis seis siis on? Ega meil palju juurde võtta ei ole, vastased on suhteliselt sarnase näoga, neilgi on võib-olla üks mees liitumas. See näitab meie tegevuse kvaliteeti, kuidas alagrupi viimase mängu Soomes nende vastu mängime," sõnas Rikberg.

Ta ütles, et nägi väljakul liiga palju egosid. "See, millega ma nüüd tegelema pean hakkama, on see, et väga paljud ei saa aru, mida tähendab olla minu võistkonna liige. Just taktikalise plaani jälgimine, otsuste vastuvõtmine, meeskondlik mängimine, ma näen liiga palju egosid väljakul. Päris mitu meest peavad oma filosoofia ümber mõtlema, kui tahavad selles võistkonnas olla," ütles peatreener.

"Tahes tahtmata peavad kõik mängijad aru saama, et kui me räägime suve olulisemast poolest, ettevalmistusest ja mängimisest EM-finaalturniiril, siis on selles võistkonnas need mängijad ja ainult need mängijad, kes sobivad siia võistkonda. Oma suhtumise, oma pea, oma hingestatuse, kõige muu poolest. Seal on meil võib-olla veel suurem tee käia, kui võrkpalli mõistes," lisas peatreener.

Rikberg kritiseeris klubivõrkpallis esinevat nähtust, kus profimängijatelt oodatakse ka vigastatuna esitusi ning ütles, et kui sai koondise peatreeneriks, siis helistas läbi 31 mängijat, kellest vaid kolm olid terved ning valmis koondisega liituma.

"Midagi pole teha, tippsportlast koheldakse, eriti välismaal, kui lihatükki, kes peab oma palga välja teenima, vajadusel vigastatuna finaalseeriad ära mängima," sõnas Rikberg, lisades, et tõenäoliselt Eesti koondis vigastatud mängijate seast Kuldliigaks lisandusi ei saa.

Eesti meeste võrkpallikoondise järgmine kohtumine leiab aset 31. mail, kui Tartu Ülikooli spordihoones võõrustatakse Slovakkiat.