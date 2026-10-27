Levadia pööras teisel poolajal Tammeka vastu kaotusseisu võiduks

Levadiast laenul olev Moussa Sambe viis Tammeka Sportland Arenal juba 12. minutil juhtima, kui surus Tartu klubi väravavahi Kristofer Sahteli pika ja täpse väljalöögi järel kahevõitluses end Tanel Tammikust mööda ning lahendas üks-üks olukorra.

61. minutil algatas Robert Kirss vasakul äärel hea sööduga Levadia rünnaku, mis lõppes Mark Oliver Roosnupu pealelöögiga. Pall võttis Tammeka kaitsjast Pedro Manoelist tugeva rikošeti ning lendas Sahteli jaoks püüdmatult võrku.

Levadia jätkas värava jahtimist ning kuigi Tammeka kaitsjad ja Sahtel suutsid 71. minutil väga ohtliku olukorra klaarida, siis paar minutit hiljem suunas liiga parim väravakütt Wendell ikkagi paremalt äärelt tulnud Mihkel Ainsalu madala tsenderduse võrku ja tagas Eesti meistrile kolm punkti.

Nõmme United teenis teisipäeval kolmanda järjestikuse võidu, kui oli võõrsil 1:0 üle Narva Transist. Mängu ainsa värava lõi kuus minutit enne avapoolaja lõppu Egert Õunapuu, Yenerey Betancor jättis jättis 68. minutil Transi kasuks realiseerimata penalti.

Premium liiga tabel:

1. Levadia 87 punkti (34 mängust)

2. Paide 60 (33)

3. Flora 58 (34)

4. Kalju 54 (33)

5. Tammeka 50 (34)

6. Harju Laagri 47 (34)

7. Nõmme United 37 (34)

8. Pärnu Vaprus 36 (33)

9. Kuressaare 35 (33)

10. Narva Trans 20 (34)