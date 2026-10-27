Nelli Differt naaseb laupäeval võistlusrajale

2023. aasta Euroopa meistrivõistluste pronks ning tunamulluste Pariisi olümpiamängude neljas naine Nelli Differt teatas eelmise aasta detsembri alguses, et on lapseootel ning jätab hooaja vahele, ent ei kavatse karjääri lõpetada.

Oma tagasituleku võistlusrajale teeb Differt 31. oktoobril Saku Valla spordikeskuses, kus toimuvad Eesti karikavõistlused epeevehklemises.

Võistlustulle astub üle saja sportlase, lisaks Differtile veel Tokyo olümpiavõitjad Katrina Lehis, Julia Beljajeva ja Irina Embrich ning Eesti meeste esinumber Sten Priinits.

Tippudele pakuvad konkurentsi noorema põlvkonna vehklejad, teiste seas Julia Trynova, Eliisa Kikerpill, Kasper Tafenau, Erik Tobias, Oliver Laasik ja Markus Salm. Lisaks osalevad ka sportlased Lätist.

Naiste epeeturniir algab Sakus laupäeval kell 10, meeste turniir kell 14.