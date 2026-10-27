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Viies järjestikune võit tõstis PSG Prantsusmaal tabeli tippu

Jalgpall
Mika Godts (vasakul) ja Senny Mayulu
Mika Godts (vasakul) ja Senny Mayulu Autor/allikas: SCANPIX/PSNEWZ/SIPA
Jalgpall

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigas kerkis esikohale tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain, kes alistas esmaspäeval Lyoni Olympique'i koduplatsil 2:0.

Õhtul, mil Londonis toimunud Ballon d'Or'i tseremoonial oli erinevates kategooriates nomineeritud lausa kümme Pariisi klubi mängijat, jäid avapoolajal väravad löömata ning PSG-le tõid kohtumise lõpus võidu vahetusmehed.

20-aastane Senny Mayulu saatis 72. minutil karistusala joonel palli madala löögiga külalismeeskonna võrku ning talle söödu andnud Mika Godts vormistas ise 12 minutit hiljem lõppskoori. Avapoolajal näitas häid tõrjeid võõrustajate väravavaht Matvei Safonov.

PSG on nüüd kõigi võistlussarjade peale võitnud kaheksa kohtumist järjest, Prantsusmaa kõrgliigas on pärast kesist algust tulnud viis järjestikust võitu ja nii kerkis tiitlikaitsja tabeli tippu. PSG-l on kaheksa vooruga koos 17 punkti, neile järgnevad 16 punkti kogunud Rennes ning 15 punkti peal olevad Lille ja Monaco.

Toimetaja: Anders Nõmm

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