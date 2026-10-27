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Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu

Jalgpall
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine
Eesti - Island jalgpalli Rahvuste liiga kohtumine Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Karel Mustmaa pääses Serbia kõrgliiga ametlikes sotsiaalmeediakanalites avaldatud 13. vooru sümboolsesse koosseisu.

Mustmaa koduklubi Cukaricki alistas 13. voorus võõrsil Belgradi Partizani 2:0 ja tõusis liigatabelis kuuendaks. Kohtumise mõlemad väravad löödi avapoolajal, põhikoosseisu kuulunud eestlane mängis 62 minutit, kirjutab Soccernet.ee.

Sümboolsesse koosseisu mahtus neli Cukaricki mängijat: nullimängu teinud puurivaht Vladan Carapic, mõlema värava autor Milan Djokovic, ühe resultatiivse söödu andnud Uroš Nikolic ning ründava poolkaitsjana Mustmaa.

Toimetaja: Anders Nõmm

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