Mustmaa pääses Serbia kõrgliigas vooru sümboolsesse koosseisu
Eesti jalgpallikoondislane Karel Mustmaa pääses Serbia kõrgliiga ametlikes sotsiaalmeediakanalites avaldatud 13. vooru sümboolsesse koosseisu.
Mustmaa koduklubi Cukaricki alistas 13. voorus võõrsil Belgradi Partizani 2:0 ja tõusis liigatabelis kuuendaks. Kohtumise mõlemad väravad löödi avapoolajal, põhikoosseisu kuulunud eestlane mängis 62 minutit, kirjutab Soccernet.ee.
Sümboolsesse koosseisu mahtus neli Cukaricki mängijat: nullimängu teinud puurivaht Vladan Carapic, mõlema värava autor Milan Djokovic, ühe resultatiivse söödu andnud Uroš Nikolic ning ründava poolkaitsjana Mustmaa.
Toimetaja: Anders Nõmm