Ceh sai hakkama võimsa isikliku rekordiga, Stahl samuti heas hoos

Ceh püstitas uue isikliku rekordi juba neljandal katsel, kui sai kirja tulemuse 71.70. 24-aastane sloveen ei olnud aga lõpetanud ning saatis viimasel katsel ketta 71 meetri ning 86 sentimeetri kaugusele, püstitades sellega võimsa isikliku rekordi ja Sloveenia rahvusrekordi.

"Olen tõeliselt õnnelik, sest ootasin seda tulemust juba ammu. Turu võistlustel heitsin kaugemalegi, aga astusin üle. Trennid on läinud hästi ja ma olen väga õnnelik. Ma ei hakka valetama, tahtsin rekordit heita ja koguni 72 meetrit kätte saada, aga napilt jäi puudu. Aga stabiilsus on hea," sõnas Ceh pärast võistlust.

"See on olnud eriline hooaeg, sest viis meest on heitnud üle 70 meetri, aga lõpuks määravad ikkagi suurvõistlused, kui oleme samal ajal staadionil ja siis selgitame, kes on parim," lisas suurepärase tulemuse teinud kettaheitja.

Temast kaugele ei jäänud rootslane Daniel Stahl, kes sai enda viimasel katsel tulemuseks 71.45. Kolmandaks jäi Jamaica sportlane Fedrick Dacres tulemusega 66.12.

Ceh pälvis lisaks veel eripreemia, sest sai hakkama pikima Eestis heidetud kettakaarega. Gerd Kanter heitis 2009. aastal Kohilas 71.64.

Ajaloolises heitjate edetabelis on Ceh nüüd Stahli ning Juri Dumtševiga ühel pulgal. Neist enam on heitnud vaid Kanter (73.38), Virgilijus Alekna (73.88) ning maailmarekordi omanik Jürgen Schult (74.08).

Kanter ütles pärast võistlust ERR-ile, et Ceh suudaks tegelikult enamatki. "Ütleme nii, et võistluse algus jättis natuke soovida. Treeningute põhjal oli ootus tegelikult natuke isegi suurem," sõnas Kanter. "Viimased kolm heidet kõik üle 71 meetri, selles mõttes hea stabiilsus. Hooaeg on ikkagi algusfaasis, siit saab ainult paremaks minna. Polegi hea korraga kõik ära realiseerida."

"Aga nagu treeningutel oleme rääkinud: kui ta suudab ennast piisavalt vabaks lasta ja teha sundimatu heite, siis ta ühel hetkel paneb asjad kokku. Siis võib väga huvitavaid numbreid näha olla," lisas Cehi treener.