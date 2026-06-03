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Ceh võidutses Paavo Nurmi mängudel Stahli ees

Kergejõustik
Kristjan Ceh
Kristjan Ceh Autor/allikas: SCANPIX/Antti Aimo-Koivisto/LEHTIKUVA/SIPA
Kergejõustik

Turus toimuvatel Paavo Nurmi mängudel võidutses meeste kettaheites sloveen Kristjan Ceh, kes edestas kauaaegset rivaali Daniel Stahli.

27-aastane Ceh sai juba esimesel katsel kirja tulemuse, millest oleks võiduks piisanud, kuid sloveen saatis viiendal katsel ketta 69 meetri ja 13 sentimeetri kaugusele. Teise koha sai tulemusega 67.40 rootslane Stahl, kes otsustas pärast kolmandat katset võistluse lõpetada.

Stahl kinnitas pärast võistlust MTV-le, et katkestamise taga polnud vigastus, rootslane ei taha lihtsalt riske võtta. "Tegin eelmine nädal raskelt kükke. Valus ei ole, aga kube on veidi kinni. Mul pole midagi viga, hooaeg on lihtsalt pikk ning 67 ja pool on korralik tulemus," sõnas rootslane.

Esikolmikusse kerkis veel austraallane Matt Denny, kelle parimaks tulemuseks jäi 67.26. Neljanda koha sai britt Lawrence Okoye (67.15), viiendaks jäi jamaicalasest olümpiavõitja Roje Stona (66.15). Nii Ceh, Stahl kui ka Stona võistlevad 16. juunil ka Jõhvis Heino Lipu mälestusvõistlustel.

Naiste kuulitõukes püstitas ameeriklanna Chase Jackson kolmandal katsel uue hooaja tippmargi, kui sai kirja 20.66. Teise koha pälvis hollandlanna Jessica Schilder tulemusega 20.18, pjedestaalile mahtus veel kanadalanna Sarah Mitton (19.47).

Paavo Nurmi mängudel on võistlustules ka kaks eestlannat: Kreete Verlin võistleb 100 meetri tõkkejooksus ning Laura Maasik 3000 meetri takistusjooksus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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