Pippi Lotta Enok: mingitel aladel on varu sees

20-aastane Oklahoma ülikooli tudeng Pippi Lotta Enok ületas Austinis oma seitsmevõistluse rekordi rohkem kui 300 punktiga. Kuna parima kaugushüppe katse ajal oli taganttuul üle nelja meetri sekundis, pole võidutulemus edetabeli kõlbulik. Küll aga läheb rekordina kirja punktisumma 6127, sest paremuselt teise kaugushüppe katse ajal oli tuul reeglitepärane.

"See oli väga ideaalilähedane võistlus, et seitsmevõistluses ikkagi teha igal alal isiklik rekord või rekordi lähedale, see on väga suur asi. Et päris lihtsalt ei pane kõiki alasid kokku. Aga ma ise tunnen küll, et mingitel aladel on varu sees. Pea oli norgus küll pärast mõnda ala, nüüd tuleb nendega tegeleda. Ma arvan, et kõige rohkem üllatas mind kaugushüppe 6.65. Päriselt, ma ei oodanud seda. Muudel aladel on pigem ootuspärased tulemused olnud," rääkis Enok.

Uus tõus algas pärast probleemiderohket aastat, sest kohanemine Ameerikas võttis aega. Oklahoma ülikooli läks Enok juba ülemöödunud sügisel pärast hõbemedalivõitu juunioride MM-võistlustel.

"Eelmine aasta oligi nagu... üleüldse see vanus on see, kus on eneseleidmise periood ja selline tagasilöök oli, kuidas ma ütlen, väga vajalik. Tuli peeglisse vaadata, et mis mul need nõrgad küljed on ja nendega tegeleda. Arvan, et see oli sajaga seda väärt," selgitas Enok.

"Kindlasti ka treeneriga side, et eelmisel aastal õppis mind tundma, mis on minu nõrgad ja tugevad küljed. Kuidas minuga suhelda, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi. Meil on see suhtlus palju mugavam, lihtsam, saame üksteisest aru. Ta on hästi mõistlik. Arvan, et see on selle võti," lisas Enok.

Väikese puhkuse järel algab ettevalmistus alla 23-aastaste vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusteks, mis toimuvad juuli keskel Soomes.