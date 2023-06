Enok võitis isikliku rekordiga Ameerika ülikoolide seitsmevõistluse tiitli

Enok püstitas seitsmevõistluse avapäeval kaks isiklikku rekordit ning kogus 3567 punkti, lõpetades päeva viiendal kohal.

Kaugushüppes hüppas Enok parimal katsel tulemuse 6.30, mis jäi tema isiklikust rekordist 35 sentimeetri kaugusele. Odaviskes sai eestlanna kirja tulemuse 46.65, millega teenis võistlejate seas enim punkte ning kerkis võistluse liidriks. 800 meetri jooksus parandas Enok enda isiklikku rekordit enam kui nelja sekundiga ning lõpetas ajaga 2.17,36, kindlustades sellega esikoha.

Enok kogus seitsme ala peale 6165 punkti, parandades enda isiklikku rekordit 383 punktiga. Teiseks jäi Beatrice Juskeviciute (Vanderbilt) 6117 punktiga, kolmandana lõpetas Texase ülikooli sportlane Kristine Blazevica, kes kogus 6058 punkti.

Pärast võistlust näitas eestlanna ülekandes enda võistlusnumbrit, mille tagaküljele oli kirjutatud sõnum: "Ma saan [NCAA] meistriks. Usu, usu, usu. Lõbutse. Ala ala kaupa, keskendu hea peale."

Eesti ajaloolises edetabelis tõusis Enok neljandaks. Temast enam punkte on saavutanud Grit Šadeiko (6280), Larissa Netšeporuk (6215) ning Ksenija Balta (6180).

‼️ With a personal best 6165 points, Pippi Lotta Enok is the 2023 Heptathlon champion!! #NCAATF x @OU_Track pic.twitter.com/OrZJz3mYUp





Pippi Lotta Enok is your 2023 NCAA Heptathlon Champion and the first ever #Sooner to win the title!



She scores 6,165 points for a personal best and NEW school record!#BoomerSooner ☝ pic.twitter.com/sJoghwgr1W