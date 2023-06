Janar Mägi Meistrite liiga finaalist: üks eksimus ja tiitel on läinud

Pühapäeval kommentaatori rolli asuv HC Kehra peatreener Janar Mägi sõnul on suurfavoriidiks Barcelona, kes läbis alagrupifaasi kaotuseta ning alistas veerandfinaalides kindlalt taanlaste GOG. Statistikast eralduvad hispaanlased teistest just sunnitud pallikaotuste osas, millele järgnevad ohtrad kiirrünnakud ning turniiri kiireim käsipall. Kataloonia tiim teeb mängu jooksul keskmiselt 58 rünnakut, mis asetab nad kindlalt selle edetabeli tippu.

"FC Barcelona alustab laupäeval poolfinaale samast positsioonist, kust nad juba mitmed viimased korrad olnud on. Nende komplekteeritus, kus igale positsioonile on kaks võrdset meest, annab neile favoriidi staatuse. Kuid finaalturniiri formaat on selline, kus kõike võib juhtuda. Üks eksimus ja hakkadki juba kohvreid pakkima ning kuld riputatakse kellegi teise kaela," sõnas Mägi.

Hispaanlaste vastane esimeses poolfinaalis on Saksamaa klubi SC Magdeburg, kes lõpetas põhiturniiril alagrupis teisena, võites neljateistkümnest mängust üheksa. Veerandfinaalides alistati kahe mängu kokkuvõttes põnevates kohtumistes Poola klubi Orlen Wisla Plock 52:50.

Sakslased on Barcelonaga kohtunud kahes viimases Super Globe-i kullamängus ning siis on peale jäänud Magdeburg. Statistiliselt eristuvad nad karistusvisete osas, kus realiseerimine ning väravavahtide tõrjeprotsent vastaste seitsme meetri visetel on neil turniiri parim. Tiim on aga sel hooajal vigastuste all kannatanud.

"Finaalturniirile jõudnud tiimidest on just Magdeburgist enim kahju, et nad ei saa tõenäoliselt täis tugevuses koosseisuga mängida. Vigastatud või sellest taastumas on pea pool põhikoosseisu. Joonemängijad ning staarid Kristjansson ja Magnusson on kõik kaheldavas seisukorras. Tegemist on keskmisest väiksemat kasvu tiimiga, kes mängib väga kiiret ja atraktiivset käsipalli," sõnas isegi aastaid Saksamaal pallinud Mägi.

Teises poolfinaalis on esimeseks tiimiks Prantsusmaa suurklubi Paris Saint-Germain, kes on pikki aastaid üritanud suure rahakoti ning staaridest kubiseva tiimiga ihaldatud Meistrite liiga tiitlini jõuda, kuid senini on see neil saavutamata jäänud. Sarnaselt Barcelonale võideti liigas oma alagrupp ning veerandfinaalides alistati kindlalt Saksamaa tippklubi THW Kiel. Statistikas eralduvad prantslased just viskeefektiivsuse poolest, kus 73-protsendilise tabavusega edestatakse teisel kohal olevat Barcelonat lausa kuue protsendiga (Sama vahe on Barcelona ja 14. kohal paikneval Bukaresti Dinamol).

"Isiklikult minu jaoks on PSG kõige nõrgem tiim sel turniiril. Neil on staaridest kokku klopsitud võistkond, kes küll näitas veerandfinaalides häid sooritusi, kuid kaldun teises poolfinaalis igaljuhul poolakaid eelistama," analüüsis Mägi.

Kielce Barlinek Industria lõpetas alagrupis teisena, kaotades kolm kohtumist. Veerandfinaalides alistati põnevas heitluses vaid üheväravalise paremusega HBC Nantes. PSG-ga mängiti viimati kolmel korral 2021. aastal, siis võitsid kaks mängu prantslased ning korra jäi peale ka Kielce.

"Poolakate puhul on huvitav see, et neil kadus alles suursponsor tagant ning võistkond oli pankroti äärel, kui lõpuks suudeti uus toetaja siiski leida ning seejärel on näidatud head käsipalli. See võib meestele kõvaks lisamotivatsiooniks olla ning sealt võib mingi eriline lugu tulla küll," lõpetas Mägi.

Käsipalli Euroopa Meistrite liiga pronksmedalimäng saab alguse kell 16.10 ning on nähtav ERR-i spordiportaalis. Finaalmängu otseülekanne kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50.