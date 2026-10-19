Neidude jalgpallikoondis naaseb sõprusturniirilt kolme võiduga
Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis lõpetas esmaspäeval Maltal peetud UEFA sõprusturniiri võidukalt, alistades Kosovo eakaaslased tulemusega 5:1.
Kosovo asus karistuslöögist 11. minutil juhtima, kuid Annabel Roondi viigistas seisu kümme minutit hiljem samuti karistuslöögist. Roondi teine tabamus 34. minutil viis eestlannad vaheajale 2:1 eduseisus. Teisel poolajal kasvatas Hanna Valner kahe väravaga Eesti edu kolmeväravaliseks, vormistades oma teise tabamuse 60. minutil. Lõppseisu 5:1 vormistas mõni minut hiljem Marianna Ivanova, kes realiseeris Eesti kasuks määratud penalti, vahendab jalgpall.ee.
Turniiri avamängus viigistas Eesti võõrustaja Maltaga 2:2, seejärel alistas penaltiseerias vastase 2:1. Fääri saarte eakaaslaste vastu tulid eestlannad välja kaheväravalisest kaotusseisust ja teenisid 4:2 võidu. Eesti lõpetas kolme mänguga kogutud kaheksa punktiga sõprusturniiri esikohal.
Toimetaja: Henrik Laever