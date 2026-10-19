Neidude jalgpallikoondis naaseb sõprusturniirilt kolme võiduga

Turniiri avamängus viigistas Eesti võõrustaja Maltaga 2:2, seejärel alistas penaltiseerias vastase 2:1. Fääri saarte eakaaslaste vastu tulid eestlannad välja kaheväravalisest kaotusseisust ja teenisid 4:2 võidu. Eesti lõpetas kolme mänguga kogutud kaheksa punktiga sõprusturniiri esikohal.

Kosovo asus karistuslöögist 11. minutil juhtima, kuid Annabel Roondi viigistas seisu kümme minutit hiljem samuti karistuslöögist. Roondi teine tabamus 34. minutil viis eestlannad vaheajale 2:1 eduseisus. Teisel poolajal kasvatas Hanna Valner kahe väravaga Eesti edu kolmeväravaliseks, vormistades oma teise tabamuse 60. minutil. Lõppseisu 5:1 vormistas mõni minut hiljem Marianna Ivanova, kes realiseeris Eesti kasuks määratud penalti, vahendab jalgpall.ee .

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