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Neidude jalgpallikoondis naaseb sõprusturniirilt kolme võiduga

Jalgpall
Neidude U-15 koondise algkoosseis kohtumises Kosovoga.
Neidude U-15 koondise algkoosseis kohtumises Kosovoga. Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U-15 jalgpallikoondis lõpetas esmaspäeval Maltal peetud UEFA sõprusturniiri võidukalt, alistades Kosovo eakaaslased tulemusega 5:1.

Kosovo asus karistuslöögist 11. minutil juhtima, kuid Annabel Roondi viigistas seisu kümme minutit hiljem samuti karistuslöögist. Roondi teine tabamus 34. minutil viis eestlannad vaheajale 2:1 eduseisus. Teisel poolajal kasvatas Hanna Valner kahe väravaga Eesti edu kolmeväravaliseks, vormistades oma teise tabamuse 60. minutil. Lõppseisu 5:1 vormistas mõni minut hiljem Marianna Ivanova, kes realiseeris Eesti kasuks määratud penalti, vahendab jalgpall.ee.

Turniiri avamängus viigistas Eesti võõrustaja Maltaga 2:2, seejärel alistas penaltiseerias vastase 2:1. Fääri saarte eakaaslaste vastu tulid eestlannad välja kaheväravalisest kaotusseisust ja teenisid 4:2 võidu. Eesti lõpetas kolme mänguga kogutud kaheksa punktiga sõprusturniiri esikohal.

Toimetaja: Henrik Laever

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