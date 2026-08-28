Tiitlikaitsja PSG kohtub Barcelona ja Man Cityga

Neljapäeval Monacos toimunud loosimine tõi Meistrite liiga tänavuse hooaja liigafaasis kaasa mitmeid põnevaid vastasseise. Tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain kohtub Barcelona ja Manchester Cityga, samas kui rekordilised 15 tiitlit võitnud Real Madrid läheb vastamisi Milano Interi ja Arsenaliga.

Luis Enrique juhendatav PSG, kes alistas mais toimunud finaalis penaltiseerias Premier League'i meistri Arsenali ja kaitses seekaudu tiitlit, võõrustab Barcelonat ja sõidab külla Manchester Cityle. Nende teised vastased liigas on Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava Slovan ja Como.

Real Madrid võõrustab Interit ja sõidab külla Arsenalile. Samuti kohtuvad nad PSV Eindhoveni, Roma, RB Leipzigi, Donetski Šahtari, LASK-i ja Ateena AEK-ga.

Kohtumine Interiga tähendab Reali uue peatreeneri Jose Mourinho jaoks vastasseisu ühe oma endise klubiga. Mourinho, kes asus juunis Reali juhendama teist korda, viis Interi 2010. aastal Meistrite liiga võiduni.

Kuuekordse Euroopa meistri Müncheni Bayerni tähtsaimate kohtumiste hulka kuuluvad kodumäng Arsenali vastu ning võõrsilmängud Madridi Atletico ja Manchester Unitediga.

Uue peatreeneri Andoni Iraola käe all kohtub kuuekordne Euroopa meister Liverpool tippkohtumistes Interi ja Atleticoga.

Liigafaasi esimesed kohtumised peetakse 8. septembril, viimane voor toimub 27. jaanuaril.

Finaal toimub 5. juunil Madridis.