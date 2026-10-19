X!

Mulluse Super Bowli MVP peab tromboosi tõttu hooaja katki jätma

Ameerika jalgpall
Jalen Hurts
Jalen Hurts Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) klubi Philadelphia Eagles teatas, et nende mängujuht Jalen Hurts ei saa sel hooajal tõsise tervisemure tõttu enam väljakule minna.

Eelmise aasta veebruaris Super Bowli võitnud ning suure finaalmängu kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Hurts käis 11. oktoobril Londonis toimunud mängus veel väljakul, kuid Eagles jättis ta möödunud pühapäeval Carolina Panthersi vastu koosseisust välja.

Philadelphia klubi teatas eelmisel nädalal, et 28-aastase mängujuhi sääres avastati tromb, millest sel hetkel väga tõsistes toonides ei kõneldud. Esmaspäeval saatis Eagles aga välja uue teate, milles lisati, et Hurtsil on ka kopsuemboolia ehk verehüüve on jõudnud tema kopsudesse. Mängujuht peab läbima vähemalt kolme kuu pikkuse ravi ning sel hooajal ta enam väljakule ei pääse.

Hurtsil avastati verehüüve sääres enne Londoni mängu, kuid ta ei tahtnud kohtumist vahele jätta ja püsis poolteist päeva ärkvel, sest magama jäämist peeti tervisele riskantseks.

"Jalen Hurts on läbinud viimastel päevadel põhjalikke uuringuid. Tema seisund on kliiniliselt stabiilne ja tal ei esine tõsiseid sümptomeid. Ravi koosneb ainult antikoagulantravist (verevedeldajad - toim)," teatas mängija agentuur. "Eeldame, et kui ta verevedeldajate võtmise lõpetab, saab ta jalgpalli juurde naasta. Senikaua osaleb ta meeskonna tegemistes ja teeb füüsilist ettevalmistust."

Hurtsi puudumisel viskas eelmisel pühapäeval Philadelphia eest palli Tanner McKee, kes ei suutnud aga meeskonda võidule juhtida. Eagles pidi kodus tunnistama Carolina Panthersi paremust tulemusega 25:14. See oli Phialdelphia jaoks neljandaks järjestikuseks kaotuseks.

Sarnaseid juhtumeid on spordis varemgi ette tulnud, näiteks lõppes Prantsusmaa korvpallitähe Victor Wembanyama tunamullune hooaeg samuti süvaveeni tromboosi tõttu. NBA täht Damian Lillard jättis eelmise aasta märtsis säärest avastatud verehüübe tõttu vahele 15 mängu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

sport.err.ee värsked uudised

18:19

Mulluse Super Bowli MVP peab tromboosi tõttu hooaja katki jätma

17:45

Randväli võistleb noorte olümpial: läheme sinna teadmatuses

17:07

Eesti tiim võitis Porsche sarjas tiimide meistritiitli

16:24

Pevkur: me ei lähe MM-ile mitte osalema, vaid võitma

16:16

Ponsiluoma näitas Müncheni suvebiatloni võistlusel taset

15:42

Neidude jalgpallikoondis naaseb sõprusturniirilt kolme võiduga

15:00

Suur lugu: kas rahvaspordist on saamas luksuskaup?

14:00

Euroliiga president tegi tuleviku osas olulise avalduse

13:22

Tuntud tennisepaar läks lahku

12:46

Käidi täpne penalti aitas Thunil vältida piinlikku kaotust

12:10

Ametlik: Eesti võrkpallikoondis mängib järgmisel aastal maailmameistrivõistlustel

11:39

Eesti fitnessisportlased võitsid 18 medalit

11:00

Aava: kui otsust teha 15 etappi poleks tulnud, siis ei oleks Eesti MM-kalendrisse mahtunud

10:14

Kindla lõputa ultrajooksu MM-il oli Eesti edukaim Kaur Alle

10:12

Real püsib Mbappe duubli abil liidrite kannul

09:45

Malõgina jätkab maailma edetabelis tõusulainel

09:05

Hiina tippturniirid võitsid Chwalinska ja Davidovich Fokina

08:33

Kaljuvere jäi isikliku rekordiga napilt medalita

08:08

Rebasesabad said rühmvõimlemise EM-il kuuenda koha

18.10

Kolme päeva jooksul võidutsesid taaskord Abner ja Sizask

18.10

Kivioja loodab veel Hawaiil võistelda: saan ja tahan palju paremini teha

18.10

Galerii: Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve Uuendatud

18.10

ETV spordisaade, 18. oktoober

18.10

Bigbank võitis Balti liigas avamängu: tulemus on oluline, mitte numbrid

18.10

Arsenal ja Brighton said võidulisa, ManU mängis viiki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo