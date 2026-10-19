Mulluse Super Bowli MVP peab tromboosi tõttu hooaja katki jätma

Eelmise aasta veebruaris Super Bowli võitnud ning suure finaalmängu kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Hurts käis 11. oktoobril Londonis toimunud mängus veel väljakul, kuid Eagles jättis ta möödunud pühapäeval Carolina Panthersi vastu koosseisust välja.

Philadelphia klubi teatas eelmisel nädalal, et 28-aastase mängujuhi sääres avastati tromb, millest sel hetkel väga tõsistes toonides ei kõneldud. Esmaspäeval saatis Eagles aga välja uue teate, milles lisati, et Hurtsil on ka kopsuemboolia ehk verehüüve on jõudnud tema kopsudesse. Mängujuht peab läbima vähemalt kolme kuu pikkuse ravi ning sel hooajal ta enam väljakule ei pääse.

Hurtsil avastati verehüüve sääres enne Londoni mängu, kuid ta ei tahtnud kohtumist vahele jätta ja püsis poolteist päeva ärkvel, sest magama jäämist peeti tervisele riskantseks.

"Jalen Hurts on läbinud viimastel päevadel põhjalikke uuringuid. Tema seisund on kliiniliselt stabiilne ja tal ei esine tõsiseid sümptomeid. Ravi koosneb ainult antikoagulantravist (verevedeldajad - toim)," teatas mängija agentuur. "Eeldame, et kui ta verevedeldajate võtmise lõpetab, saab ta jalgpalli juurde naasta. Senikaua osaleb ta meeskonna tegemistes ja teeb füüsilist ettevalmistust."

Hurtsi puudumisel viskas eelmisel pühapäeval Philadelphia eest palli Tanner McKee, kes ei suutnud aga meeskonda võidule juhtida. Eagles pidi kodus tunnistama Carolina Panthersi paremust tulemusega 25:14. See oli Phialdelphia jaoks neljandaks järjestikuseks kaotuseks.

Sarnaseid juhtumeid on spordis varemgi ette tulnud, näiteks lõppes Prantsusmaa korvpallitähe Victor Wembanyama tunamullune hooaeg samuti süvaveeni tromboosi tõttu. NBA täht Damian Lillard jättis eelmise aasta märtsis säärest avastatud verehüübe tõttu vahele 15 mängu.