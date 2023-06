Endine kolmas reket oli kahe aasta järel võidukas: arvasin, et minuga on kõik

32-aastane Kanada tennisist jõudis 2016. aastal Wimbledoni turniiril finaali ja Austraalia lahtistel poolfinaali, sama aasta novembris kerkis ta maailma edetabelis kolmandale kohale. Tema karjääri on aga seganud erinevad vigastused, 2021. aasta suvel avastati tema kannakõõlusest mitu rebendit, seejärel murdis Raonic varba ning vigastas siis säärelihast. Viimati käis Raonic väljakul tunamullu juulis ning on seetõttu ATP edetabelikohata.

Tagasitulekut tippsporti alustas Raonic sel nädalal Hollandis 's-Hertogenboschis toimuval ATP 250 kategooria muruturniiril, kus alistas avaringis maailma 39. reketi Miomir Kecmanovici tunni ja 25 minutiga 6:3, 6:4.

"Mitmel puhul ei tahtnud ma isegi proovida [profisporti naasmist], sest olin sellest nii kaugel," rääkis Raonic mängujärgsel pressikonverentsil. "Oli hetki, kus ütlesin, et minuga on kõik. 2021. aasta lõpus polnud mul kavatsust tennise juurde naasta. Õppisin, et elu pärast tennist võib samuti olla hea – see on alati hirmuks, sest pühendad nii palju aega ühele asjale, ühele oskusele. Sellest on saanud sinu elu ning võib olla raske välja mõelda, millele pühendad oma elu pärast seda. Sellega sain hästi hakkama," mõtiskles Raonic.

"See oli kohati ka väga stressirohke. Olen vigastustest naasnud palju kordi, olen vahele jätnud kolm-neli kuud, ükskord palju nooremana pärast puusaoperatsiooni ka kuus kuud, aga kaks aastat väljakutelt eemal on hoopis teine asi. Tahe tagasi tulla võttis palju energiat ja tahan sellest võtta kõike, mida saan," lisas endine Kanada esinumber.

Teises ringis läheb Raonic vastamisi austraallase Jordan Thompsoni ja prantslase Giovanni Mpetshi Perricardi vahelise mängu võitjaga, veerandfinaalis võib vastaseks tulla esimese asetusega Daniil Medvedev.