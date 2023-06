Kanter Eesti publiku ees võistlevast Cehist: heite keskfaas pole veel sujuv

Mullu Eestis aasta treeneri auhinna pälvinud Gerd Kanter on kettaheite valitseva maailmameistri Kristjan Cehi uue hooaja algusega rahul. Kanteri hoolealune on võitnud kaks Teemantliiga etappi, teisipäeval võistleb ta Soomes Turus ja reedel Eesti publiku ees Jõhvis.

Maikuus kolm võistlust järjest võitnud sloveen Kristjan Ceh teeb startide vahel Tallinnas olümpiavõitja Gerd Kanteri juhendamisel treeninguid. Dohas ja Rabatis Teemantliiga etapi võitnud Ceh tunneb Eestis end juba koduselt. Koostööd Kanteriga alustas ta 2021. aasta sügisel.

"Hommikused treeningud on peamiselt kettaheiteks, et arendada tehnikat ja saada paremaks ringis. Õhtused treeningud keskenduvad kangitõstmisele, et saada jõudu ja plahvatust juurde," selgitas Ceh intervjuus ERR-ile.

"Hooaja senise käiguga olen väga rahul, kõik on läinud väga hästi. Juba esimesel suvisel võistlusel heitsin üle 70 meetri ja ka teisel Teemantliiga võistlusel Rabatis üle 70 meetri. Kodulinnas heitsin veidi vähem, 68 meetri peale, kuid hooaja alguse keskmine on ikkagi hea," lisas sloveen.

Valitseva maailmameistri pikkade heidete stabiilsus on tõusnud ja võimsus kasvanud. Vaeva nähakse heite keskfaasi parandamisega.

"Suures pildis tõesti, Kristjan on väga võimas. Ta on füüsiliselt väga hea. Seal keskfaasis veel aga piisavalt sujuvust veel ei ole. Kui toome paralleeli, siis aeg-ajalt Kristjan kipub sellist haaki heitma. Seal keskosas on vaja natukene paremas tasakaalus olla, natukene rohkem parema jalaga töötada ja kui ta selle suudab ära teha, siis hakkavad veel pikemad kaared tulema," rääkis Kanter.

Uus hooaeg on kettaheites alanud põnevalt, sest juba viis meest on ületanud 70 meetri piiri ja maailma edetabeli 18 paremat vähemalt 66 meetrit. Čeh on 70.89-ga maailma edetabelis kolmas.

"See on eriline aasta, kõik arenevad. Tundub, et 70 meetrit pole enam midagi erilist, sest nii palju mehi heidab juba 70 meetrit. Tuleb raske aasta ja huvitav MM," tõdes Ceh.

Eestit ei kasuta Čeh vaid treeningbaasina. Sel reedel näeb teda võistlusvormis Jõhvis toimuval rahvusvahelisel kergejõustikuõhtul.

"Üle pika aja rahvusvahelise kategooria võistlus. Kristjanil on vastas olümpiavõitja Daniel Stahl, kes on hooaja alguses ka väga häid tulemusi näidanud. Igal juhul tasub kõigil tulla Jõhvi vaatama ja loodan, et Kristjan ja Daniel teevad hea show," lisas Kanter.

Mullu viis Kanteri hoolealune oma rekordi 71.27 peale ja kaotas vaid kaks võistlust.